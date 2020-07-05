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futebol

Tottenham tenta se recuperar de derrota contra o Everton

Mourinho se mostrou decepcionado pelo comportamento do seu time após revés contra o Sheffield United. Everton vem empolgado e invicto desde retorno da Premier League...

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 14:28

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 14:28
Crédito: NEIL HALL / AFP
Tottenham e Everton fecham a 33ª rodada do Campeonato Inglês nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília). Ambas as equipes vivem um momento ruim na competição e estão em 10º e 11º, respectivamente, então o jogo vale briga direta por posição e pelo sonho, ainda que distante, de jogar a próxima edição da Liga Europa.
O clube londrino não sabe se poderá contar com Dele Alli para o confronto, pois o atacante sentiu dor muscular. O técnico José Mourinho também não se esqueceu da derrota para o Sheffield United por 3 a 1 e afirmou que ficou chateado pelo time não ter mostrado o que pode.
- Tivemos chances de encurtar posições para a Liga dos Campeões, de nos manter na briga por Liga Europa de maneira estável. Eu sempre digo que não há problema se meu rival for melhor, se o goleiro cometer erro, se meu atacante perder duas chances de gol. Não é um problema para mim lidar com erros e derrotas, mas é um problema quando penso que poderíamos fazer muito mais.
Por outro lado, o Everton vem empolgado após vitória em casa contra o Leicester por 2 a 1 e conta com o brasileiro Richarlison para comandar a equipe fora de seus domínios. O time está invicto desde o retorno da Premier League e conta com um elenco jovem comandado por Carlo Ancelotti para buscar subir na tabela de maneira gradual. O técnico italiano pensa em bons resultados a médio prazo.

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