Tottenham tenta se recuperar de derrota contra o Everton

Crédito: NEIL HALL / AFP

Tottenham e Everton fecham a 33ª rodada do Campeonato Inglês nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília). Ambas as equipes vivem um momento ruim na competição e estão em 10º e 11º, respectivamente, então o jogo vale briga direta por posição e pelo sonho, ainda que distante, de jogar a próxima edição da Liga Europa.

O clube londrino não sabe se poderá contar com Dele Alli para o confronto, pois o atacante sentiu dor muscular. O técnico José Mourinho também não se esqueceu da derrota para o Sheffield United por 3 a 1 e afirmou que ficou chateado pelo time não ter mostrado o que pode.

- Tivemos chances de encurtar posições para a Liga dos Campeões, de nos manter na briga por Liga Europa de maneira estável. Eu sempre digo que não há problema se meu rival for melhor, se o goleiro cometer erro, se meu atacante perder duas chances de gol. Não é um problema para mim lidar com erros e derrotas, mas é um problema quando penso que poderíamos fazer muito mais.