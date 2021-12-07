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Tottenham tem oito casos de Covid-19 dois dias antes de jogo decisivo

Dos oito casos, seis são jogadores da equipe, enquanto os outros dois são de membros da comissão técnica. Spurs encaram Rennes pela Conference League na quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 09:50

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 09:50

O Tottenham tem oito casos de Covid-19, sendo seis jogadores e dois membros da comissão técnica após testes realizados na última segunda-feira, segundo o "Football London". Novos testes serão realizados nesta terça-feira para confirmar o resultado anterior.Ainda não há a confirmação dos nomes que testaram positivo para a Covid-19. Em caso de confirmação do primeiro diagnóstico, os oito integrantes do clube deverão permanecer isolados por 10 dias e irão perder os jogos contra o Rennes, pela Conference League, Brighton e Leicester, pela Premier League.
> Veja a tabela da Conference League
De acordo com o "The Telegraph", o Tottenham deve buscar o adiamento do duelo contra o Brighton, marcado para o próximo domingo. No entanto, o duelo contra os franceses não deve ser remarcado por conta das rígidas regras da Uefa.
Nesta quinta-feira, os Spurs jogam pela classificação à fase mata-mata da Conference League. O clube encara o líder do Grupo G e precisa dos três pontos para depender apenas de si em busca do segundo lugar. O Vitesse, concorrente pela vaga, tem o mesmo número de pontos e encara o lanterna da chave.
Crédito: TottenhamtemseiscasosdeCovid-19entreosjogadoresdoelenco(Foto:DANIELLEAL/AFP

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