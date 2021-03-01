Tottenham tem mando de campo revertido na Europa League

O mando de campo do jogo entre Tottenham e Dínamo Zagreb pela Europa League foi alterado pela Uefa. De acordo com a entidade, não é possível a realização de duas partidas na mesma cidade e na mesma data. Pelo sorteio, os Spurs jogariam o segundo confronto em Londres, assim como o Arsenal, mas o jogo dos Gunners contra o Olympiacos é tratado como prioridade e não será alterado.Dessa forma, a equipe de José Mourinho não precisará viajar para a Croácia na próxima semana, mas permanece na Inglaterra. Enquanto isso, o time de Mikel Arteta viaja para a Grécia no confronto válido pelas oitavas de final da Liga Europa. O curioso é que Arsenal e Tottenham se enfrentam entre os jogos continentais pela Premier League.