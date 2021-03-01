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futebol

Tottenham tem mando de campo revertido na Europa League

Tottenham e Arsenal jogariam em Londres seus segundos confrontos pela competição europeia, mas Uefa não permite coincidência e trata os Gunners como prioridade...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 13:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 13:35
Crédito: Tottenham faz segunda partida contra o Dínamo Zagreb na Croácia (Adrian DENNIS / AFP
O mando de campo do jogo entre Tottenham e Dínamo Zagreb pela Europa League foi alterado pela Uefa. De acordo com a entidade, não é possível a realização de duas partidas na mesma cidade e na mesma data. Pelo sorteio, os Spurs jogariam o segundo confronto em Londres, assim como o Arsenal, mas o jogo dos Gunners contra o Olympiacos é tratado como prioridade e não será alterado.Dessa forma, a equipe de José Mourinho não precisará viajar para a Croácia na próxima semana, mas permanece na Inglaterra. Enquanto isso, o time de Mikel Arteta viaja para a Grécia no confronto válido pelas oitavas de final da Liga Europa. O curioso é que Arsenal e Tottenham se enfrentam entre os jogos continentais pela Premier League.
> Veja a tabela da Premier League
A imprensa inglesa classifica a mudança como uma vitória para os Spurs, que não irão precisar viajar para fora do país às vésperas do clássico de Londres. O time de José Mourinho tem dois pontos na frente dos Gunners na tabela de classificação e o duelo pode valer briga direta por posição no campeonato.

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