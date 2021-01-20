Tottenham tem interesse no atacante Danny Ings, do Southampton

Segundo a rádio inglesa TalkSport, o Tottenham tem interesse no atacante Danny Ings, que atua pelo Southampton. O jogador já era alvo do clube londrino na última janela, quando José Mourinho optou por contratar o brasileiro Carlos Vinícius.

Quem vai levar o título inglês? Veja a tabelaCom sete gols em treze partida no atual Campeonato Inglês, Danny Ings é um dos destaques do Southampton na temporada. O jogador ainda não renovou o seu contrato com o clube, tendo ainda mais uma temporada para tal. Com isso, o interesse do Tottenham é grande, podendo negociar com o clube por um preço mais baixo.