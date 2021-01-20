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futebol

Tottenham tem interesse no atacante Danny Ings, do Southampton

Jogador que atuou no Liverpool está na mira de José Mourinho após adiar a sua renovação de contrato com equipe inglesa...

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 14:42

LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 14:42
Crédito: NAOMI BAKER / POOL / AFP
Segundo a rádio inglesa TalkSport, o Tottenham tem interesse no atacante Danny Ings, que atua pelo Southampton. O jogador já era alvo do clube londrino na última janela, quando José Mourinho optou por contratar o brasileiro Carlos Vinícius.
Quem vai levar o título inglês? Veja a tabelaCom sete gols em treze partida no atual Campeonato Inglês, Danny Ings é um dos destaques do Southampton na temporada. O jogador ainda não renovou o seu contrato com o clube, tendo ainda mais uma temporada para tal. Com isso, o interesse do Tottenham é grande, podendo negociar com o clube por um preço mais baixo.
O Tottenham ocupa hoje a quinta colocação do Campeonato Inglês, e enfrenta o Wycombe Wanderers na próxima segunda-feira, às 16:45h (de Brasília), pela quarta fase da FA Cup. A equipe de José Mourinho poderá contar com Carlos Vinícius, emprestado pelo Benfica.

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