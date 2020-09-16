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futebol

Tottenham só aceita pagar metade do salário que Bale recebe atualmente

Ainda assim, atacante galês se tornará jogador mais bem pago do elenco do clube londrino. Além disso, Tottenham não deve pagar nada pelo empréstimo de um ano do atleta...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 10:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 10:58
Crédito: AFP
O Tottenham só está disposto a arcar com metade do salário de 30 milhões de euros (R$ 187 milhões) brutos que Bale recebe no Real Madrid, segundo o “The Independent”. As informações apontam que o clube inglês também não pagaria nada pelo empréstimo do jogador por uma temporada ao time merengue, mas que poderia negociar bônus que seriam pagos em 2021.O jornal britânico informa que o gigante espanhol faz força para que o acordo seja permanente, pois o clube não tem interesse em contar com o galês de 31 anos de idade. No entanto, o empréstimo é visto como uma negociação muito vantajosa para o clube londrino. Não há indícios se após o período de um ano, o Tottenham teria opção de compra prioritária do atleta.
Mesmo recebendo metade de seu salário, o jogador se tornaria o atleta mais bem pago do elenco inglês, superando Harry Kane, principal nome da franquia, e Ndombele. Sabe-se que a proposta do Manchester United seria melhor para o Real Madrid, mas Bale está disposto a retornar ao clube em que jogou entre 2007 e 2013.

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