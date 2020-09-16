Tottenham só aceita pagar metade do salário que Bale recebe atualmente

O Tottenham só está disposto a arcar com metade do salário de 30 milhões de euros (R$ 187 milhões) brutos que Bale recebe no Real Madrid, segundo o “The Independent”. As informações apontam que o clube inglês também não pagaria nada pelo empréstimo do jogador por uma temporada ao time merengue, mas que poderia negociar bônus que seriam pagos em 2021.O jornal britânico informa que o gigante espanhol faz força para que o acordo seja permanente, pois o clube não tem interesse em contar com o galês de 31 anos de idade. No entanto, o empréstimo é visto como uma negociação muito vantajosa para o clube londrino. Não há indícios se após o período de um ano, o Tottenham teria opção de compra prioritária do atleta.