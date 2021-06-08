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futebol

Tottenham só aceita negociar venda de Harry Kane por R$ 1 bilhão

Daniel Levy, presidente do clube, não está interessado em negociação envolvendo outros atletas com clubes que pretendem contratar centroavante inglês...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 11:00

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 11:00

Crédito: Tottenham dificulta saída de Kane (OLI SCARFF / POOL / AFP
O Tottenham só aceita negociar a venda de Harry Kane por 150 milhões de librsa (R$ 1 bilhão) e não está disposto a envolvê-lo em troca com outros atletas, segundo o "The Sun". Daniel Levy, presidente dos Spurs, não irá facilitar a saída de sua estrela.O Manchester City, principal interessado na chegada do camisa 10, está disposto a envolver Gabriel Jesus e Sterling na operação com o objetivo de diminuir os custos da transferência para cerca de 60 milhões de libras (R$ 429 milhões).​> Veja a tabela da Eurocopa
​O mandatário entende que o plantel precisa passar por uma reconstrução após uma temporada decepcionante. No entanto, a chegada dos dois atacantes iria impactar a folha salarial do time londrino por conta dos altos salários que recebem no Etihad Stadium. Com isso, o Tottenham se veria em uma posição difícil para contratar outros jogadores de seu interesse.
Além da equipe de Pep Guardiola, Manchester United e Chelsea também já demonstraram interesse em Kane, mas as negociações ainda não começaram. O Tottenham busca convencer o atacante a cumprir o contrato até 2024, enquanto o centroavante de 27 anos busca novos objetivos na carreira.

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