Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tottenham se aproxima de contratação de Reguilón

Clube comandado por José Mourinho aceitaria incluir cláusula de recompra por parte do Real Madrid no acordo. Valor da negociação deve ser de R$ 187 milhões...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 16:00
Crédito: Divulgação
O Tottenham se aproxima da contratação do lateral esquerdo Sergio Reguilón, do Real Madrid, por cerca de 30 milhões de euros (R$ 187 milhões), segundo fontes ouvidas pelo jornal “As”. O clube londrino tomou a dianteira em relação ao Manchester United por aceitar uma cláusula de recompra por parte da equipe merengue que seria fixada entre 35 a 40 milhões de euros (R$ 218 milhões a R$ 249 milhões) e válida por duas temporadas.
Além do Tottenham, a Inter de Milão aparece como um dos clubes bem posicionados para a contratação do ala espanhol. Enquanto os ingleses, através de Daniel Levy, proprietário do clube, e José Mourinho, estiveram pessoalmente envolvidos na negociação, os italianos possuem uma boa relação com o gigante espanhol no mercado, visto a contratação de Hakimi nesta janela.
Já os Red Devils se distanciam de Reguilón, uma vez que não aceitam a inclusão da cláusula de recompra no acordo. Os dirigentes e o técnico Solskjaer buscam apostar com força e acreditam em um projeto a longo prazo com o lateral esquerdo. O espanhol atuou pelo Sevilla na última temporada e foi um dos grandes destaques do futebol europeu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados