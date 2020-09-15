Tottenham se aproxima de contratação de Reguilón

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O Tottenham se aproxima da contratação do lateral esquerdo Sergio Reguilón, do Real Madrid, por cerca de 30 milhões de euros (R$ 187 milhões), segundo fontes ouvidas pelo jornal “As”. O clube londrino tomou a dianteira em relação ao Manchester United por aceitar uma cláusula de recompra por parte da equipe merengue que seria fixada entre 35 a 40 milhões de euros (R$ 218 milhões a R$ 249 milhões) e válida por duas temporadas.

Além do Tottenham, a Inter de Milão aparece como um dos clubes bem posicionados para a contratação do ala espanhol. Enquanto os ingleses, através de Daniel Levy, proprietário do clube, e José Mourinho, estiveram pessoalmente envolvidos na negociação, os italianos possuem uma boa relação com o gigante espanhol no mercado, visto a contratação de Hakimi nesta janela.