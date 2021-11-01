Tottenham se aproxima de contratação de Antonio Conte

Horas após demitir Nuno Espírito Santo, o Tottenham prepara o contrato para ser assinado por Antonio Conte, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O comandante italiano, que está sem clube desde que deixou a Inter de Milão, deve ter vínculo com o clube inglês até 2023.O treinador já está em Londres e as conversas estão em um estágio avançado e acelerando rapidamente. O comandante está de acordo com o tempo de contrato e com a questão salarial e deve encontrar com Fabio Paratici, diretor de futebol dos Spurs, nas próximas horas.