Tottenham se aproxima de contratação de Antonio Conte

Horas após demitir Nuno Espírito Santo, o Tottenham prepara o contrato para ser assinado por Antonio Conte, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O comandante italiano, que está sem clube desde que deixou a Inter de Milão, deve ter vínculo com o clube inglês até 2023.O treinador já está em Londres e as conversas estão em um estágio avançado e acelerando rapidamente. O comandante está de acordo com o tempo de contrato e com a questão salarial e deve encontrar com Fabio Paratici, diretor de futebol dos Spurs, nas próximas horas.
> Veja a tabela da Premier League
Com isso, Antonio Conte pode ser o responsável por dirigir o Tottenham diante do Vitesse, nesta quinta-feira, pela Conference League. A equipe londrina está em 3º lugar no Grupo G e pode ser eliminado do torneio da Uefa em caso de derrota.
Antonio Conte também já possui experiência no futebol inglês por já ter dirigido o Chelsea, também de Londres. Com os Blues, o italiano conquistou um título da Premier League e uma Copa da Inglaterra.