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Tottenham se aproxima de acerto com Paulo Fonseca, ex-treinador da Roma

Treinador português é alvo do Tottenham, e foi demitido pela Roma, que contratou José Mourinho, ex-Spurs...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 16:32

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 16:32

Crédito: AFP
O Tottenham busca um treinador para o início da próxima temporada, e o português Paulo Fonseca, ex-Roma, é um dos principais alvos do clube londrino. O novo diretor de futebol, Fabio Paratici, pode oferecer três anos de contrato ao técnico.
Veja a tabela da EurocopaSegundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, da Sky Sports, o Tottenham discute um contrato de três anos com Paulo Fonseca, e o português estaria '100% aberto a aceitar o cargo'. O novo diretor de futebol dos Spurs, Fabio Paratici, está envolvido diretamente na escolha do técnico.
Paulo Fonseca foi demitido da Roma após o clube italiano decidir contratar outro português. José Mourinho foi demitido do Tottenham em abril de 2021, sendo contratado pela Roma no início do mês de maio. Dessa forma, uma 'troca' seria feita entre as duas equipes.
O acerto entre o Tottenham e Paulo Fonseca, segundo a informação de Gianluca Di Marzio, não deve demorar muito para ser feito. Com as duas partes em acordo, é questão de horas para que o acordo seja feito. Ainda assim, o anúncio não é garantido como iminente.
A dança das cadeiras do Tottenham não para apenas no cargo de treinador, e o principal jogador da equipe, o atacante Harry Kane, também estaria de saída do clube. O atacante inglês é alvo de outros gigantes da Premier League, como Chelsea e Manchester United.

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