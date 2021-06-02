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futebol

Tottenham se aproxima de acerto com o técnico Antonio Conte

Treinador de 51 anos está sem clube desde que deixou a Inter de Milão, e já discute salário e tempo de contrato. Ex-diretor da Juventus, Fabio Paratici também deverá chegar ao clube...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 13:51

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 13:51

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP
Sem técnico desde que demitiu o português José Mourinho, na segunda metade de abril, o Tottenham está perto de acertar com um novo treinador. Campeão italiano com a Inter de Milão na temporada 2020/21, Antonio Conte deverá ser o novo comandante dos Spurs.
+ Veja a classificação final da Premier LeagueDe acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports", o clube inglês já discute com o treinador italiano questões como contrato de longa duração e salário. Outro tema que já é debatido entre as partes é em relação a novas contratações, um desejo do técnico.
+ Conheça o novo aplicativo "LANCE! Resultados"
Além da contratação de Conte, o Tottenham também está perto de acertar a chegada de Fabio Paratici para ser diretor de futebol. O dirigente, que deixou a Juventus nos últimos dias, trabalhou com Antonio Conte na Velha Senhora entre 2011 e 2014.
+ Último mês de contrato! Veja 30 feras do futebol europeu com vínculo terminando em junho
Antonio Conte saiu da Inter de Milão após conquistar o Campeonato Italiano para a Nerazzurri depois de 11 anos. Em grave crise financeira, o clube precisou cortar investimentos, o que não agradou ao treinador.

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