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Tottenham se aproxima da contratação de Carlos Vinícius

Atacante do Benfica foi o artilheiro do último Campeonato Português...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 17:29

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 17:29
Crédito: AFP
Buscando um reforço para o setor ofensivo, o Tottenham se aproxima de Carlos Vinícius. De acordo com o "Daily Mail", o clube londrino está fechando um empréstimo com opção de compra do atacante, que foi artilheiro do último Campeonato Português pelo Benfica. A oferta dos Spurs seria de opção de compra no valor de 40 milhões de euros (cerca de R$ 264 milhões). Ele seria o reforço pedido por José Mourinho para substituir Harry Kane.
O Tottenham já havia tentado a contratação do atacante, mas a alta pedida do Benfica congelou o negócio. Com a eliminação precoce na Liga dos Campeões, o clube português terá que negociar seus jogadores.

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