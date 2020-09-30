Tottenham se aproxima da contratação de Carlos Vinícius

Buscando um reforço para o setor ofensivo, o Tottenham se aproxima de Carlos Vinícius. De acordo com o "Daily Mail", o clube londrino está fechando um empréstimo com opção de compra do atacante, que foi artilheiro do último Campeonato Português pelo Benfica. A oferta dos Spurs seria de opção de compra no valor de 40 milhões de euros (cerca de R$ 264 milhões). Ele seria o reforço pedido por José Mourinho para substituir Harry Kane.