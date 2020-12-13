Tottenham sai na frente, mas cede empate para o Crystal Palace

O Tottenham tropeçou no Campeonato Inglês neste domingo. Fora de casa, os Spurs empataram com o Crystal Palace em 1 a 1 e podem perder a liderança da Premier League para o Liverpool. Kane abriu o placar, mas Schlupp igualou o marcador.

Foi um primeiro tempo bastante movimentado e equilibrado. O Tottenham teve mais controle da posse de bola, mas o Crystal Palace foi buscar o jogo também. O detalhe ficou por conta do goleiro Guaita, que falou no chute de Harry Kane, que deu a vantagem para os Spurs,Precisando do resultado, o Crystal Palace teve que buscar mais o jogo no segundo tempo. O Tottenham tentou se fechar na defesa para segurar o resultado e pouco foi ao ataque, mas não conseguiu segurar a pressão dos Águias, que foram buscar o empate aos 35 minutos do segundo tempo com Schlupp.