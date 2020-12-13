Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tottenham sai na frente, mas cede empate para o Crystal Palace

Fora de casa, os Spurs tropeçam e podem perder a liderança do Campeonato Inglês...

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 13:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2020 às 13:07
Crédito: Reprodução / Twitter
O Tottenham tropeçou no Campeonato Inglês neste domingo. Fora de casa, os Spurs empataram com o Crystal Palace em 1 a 1 e podem perder a liderança da Premier League para o Liverpool. Kane abriu o placar, mas Schlupp igualou o marcador.
Foi um primeiro tempo bastante movimentado e equilibrado. O Tottenham teve mais controle da posse de bola, mas o Crystal Palace foi buscar o jogo também. O detalhe ficou por conta do goleiro Guaita, que falou no chute de Harry Kane, que deu a vantagem para os Spurs,Precisando do resultado, o Crystal Palace teve que buscar mais o jogo no segundo tempo. O Tottenham tentou se fechar na defesa para segurar o resultado e pouco foi ao ataque, mas não conseguiu segurar a pressão dos Águias, que foram buscar o empate aos 35 minutos do segundo tempo com Schlupp.
Com o resultado, o Tottenham segue na liderança do Campeonato Inglês, com 25 pontos, mas podendo ser ultrapassado pelo Liverpool, que ainda joga nesta rodada. Já o Crystal Palace está na 13ª colocação, com 17 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante
Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados