Tottenham sai atrás, mas Lokomotiv Plovdiv tem dois expulsos e ingleses viram para avançar na Liga Europa

Foi sofrido, mas o Tottenham conseguiu a classificação para a terceira fase eliminatória da Uefa Europa League ao vencer o Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária, por 2x1 fora de casa. Na próxima fase, os Spurs enfrentam o Shkendija, da Macedônia, na próxima quinta-feira.Em jogo único, os Spurs saíram atrás, mas os búlgaros tiveram dois expulsos e não aguentaram a pressão dos ingleses. Georgi Minchev fez 1x0 aos 26 do 2º tempo, mas Kane, de pênalti (35' do 2º) e Ndombélé (40', com cruzamento de Lucas Moura) decretaram a virada.
PRIMEIRO TEMPO MORNOA primeira etapa foi de poucas chances. O Tottenham, mesmo tecnicamente superior, deu apenas seis chutes, contra dois do Plovdiv. Apesar dos 72% de posse no primeiro tempo, os Spurs pouco ameaçaram a meta de Lukov.
PLOVDIV SUPREENDE E SAI NA FRENTEO Tottenham voltou um pouco melhor na etapa final, mas quem marcou foi o Lokomotiv, com cabeçada de Georgi Minchev em escanteio. O gol eliminaria o Tottenham, visto que por conta da pandemia, os jogos eliminatórios são em apenas uma partida.
EXPULSÕES E VIRADAA maré virou de vez para o Tottenham aos 33 da etapa final, com um pênalti. Karagaren, que já tinha levado amarelo, foi expulso após salvar com a mão, e Dinis Almeida também foi para a rua após um vermelho direto. Na marca do pênalti, Kane não perdoou e marcou o gol do empate.
Com dois a mais em campo, o Tottenham foi para cima e conseguiu o gol da vitória aos 40 minutos: após cruzamento do brasileiro Lucas Moura, Ndombélé completou para as redes.Confira outros resultados da Europa League nesta quinta-feira:
FC Kaisar (CAZ) 1x4 APOEL (CHI)Ventspils (LET) 1x5 Rosenborg (NOR)Renova (MAC) 0x1 Hajduk Split (CRO)Teuta Durrës (ALB) 0x4 Granada (ESP)Astana (CAZ) 0x1 Buducnost (HUN)Ararat (ARM) 4x3 Fola Esch (LUX)Lincoln (GIB) 0x5 Rangers (ESC)Botosani (ROM) 0x1 Shkendija (MAC)Neftçi (AZE) 1x3 Galatasaray (TUR)Bodo/Glimt (NOR) 3x1 Zalgiris (LIT)Gotemburgo (SUE) 1x2 Kobenhavn (DIN)Trakai (LIT) 1x5 Slovan Liberec (CZE)