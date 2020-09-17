Tottenham sai atrás, mas Lokomotiv Plovdiv tem dois expulsos e ingleses viram para avançar na Liga Europa

Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Foi sofrido, mas o Tottenham conseguiu a classificação para a terceira fase eliminatória da Uefa Europa League ao vencer o Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária, por 2x1 fora de casa. Na próxima fase, os Spurs enfrentam o Shkendija, da Macedônia, na próxima quinta-feira.Em jogo único, os Spurs saíram atrás, mas os búlgaros tiveram dois expulsos e não aguentaram a pressão dos ingleses. Georgi Minchev fez 1x0 aos 26 do 2º tempo, mas Kane, de pênalti (35' do 2º) e Ndombélé (40', com cruzamento de Lucas Moura) decretaram a virada.

PRIMEIRO TEMPO MORNOA primeira etapa foi de poucas chances. O Tottenham, mesmo tecnicamente superior, deu apenas seis chutes, contra dois do Plovdiv. Apesar dos 72% de posse no primeiro tempo, os Spurs pouco ameaçaram a meta de Lukov.

PLOVDIV SUPREENDE E SAI NA FRENTEO Tottenham voltou um pouco melhor na etapa final, mas quem marcou foi o Lokomotiv, com cabeçada de Georgi Minchev em escanteio. O gol eliminaria o Tottenham, visto que por conta da pandemia, os jogos eliminatórios são em apenas uma partida.

EXPULSÕES E VIRADAA maré virou de vez para o Tottenham aos 33 da etapa final, com um pênalti. Karagaren, que já tinha levado amarelo, foi expulso após salvar com a mão, e Dinis Almeida também foi para a rua após um vermelho direto. Na marca do pênalti, Kane não perdoou e marcou o gol do empate.

Com dois a mais em campo, o Tottenham foi para cima e conseguiu o gol da vitória aos 40 minutos: após cruzamento do brasileiro Lucas Moura, Ndombélé completou para as redes.Confira outros resultados da Europa League nesta quinta-feira: