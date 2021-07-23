Tottenham renova contrato de Son e recusa nova oferta por Harry Kane

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Um dos principais nomes do Tottenham, o atacante sul-coreano Heung-min Son teve seu contrato renovado com o clube de Londres. Anteriormente com vínculo até junho de 2023, o jogador assinou acordo por mais quatro anos com os Spurs, até 2025.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22Desde 2015 no Tottenham, Son é um dos principais nomes da equipe. Na temporada 2020/21, o sul-coreano entrou em campo 51 vezes, marcou 22 gols e deu 17 assistências. Ao todo, o atleta de 29 anos tem soma 107 gols e 64 assistências em 280 jogos oficiais pelos Spurs.

- Já foi uma grande honra jogar aqui nos últimos seis anos. O clube mostrou um respeito enorme por mim e estou muito feliz de continuar aqui. É como se fosse minha casa. Foi fácil (decidir renovar) - disse Son. + Veja as camisas já reveladas dos clubes europeus para a próxima temporada

KANE FICA... PELO MENOS POR ENQUANTOAlém de renovar o contrato de Son, o Tottenham segue firme na postura de não liberar seu principal jogador, o centroavante Harry Kane. O Manchester City fez mais uma oferta pelo atacante, mas o presidente dos Spurs, Daniel Levy, rechaçou a nova investida.