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futebol

Tottenham renova contrato de Son e recusa nova oferta por Harry Kane

Clube de Londres firma acordo com o sul-coreano por mais quatro anos, mas rechaça investida do Manchester City pelo camisa 10 em valor superior a R$ 1 bilhão...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 12:06

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 12:06
Crédito: ANDREW BOYERS / POOL / AFP
Um dos principais nomes do Tottenham, o atacante sul-coreano Heung-min Son teve seu contrato renovado com o clube de Londres. Anteriormente com vínculo até junho de 2023, o jogador assinou acordo por mais quatro anos com os Spurs, até 2025.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22Desde 2015 no Tottenham, Son é um dos principais nomes da equipe. Na temporada 2020/21, o sul-coreano entrou em campo 51 vezes, marcou 22 gols e deu 17 assistências. Ao todo, o atleta de 29 anos tem soma 107 gols e 64 assistências em 280 jogos oficiais pelos Spurs.
- Já foi uma grande honra jogar aqui nos últimos seis anos. O clube mostrou um respeito enorme por mim e estou muito feliz de continuar aqui. É como se fosse minha casa. Foi fácil (decidir renovar) - disse Son. + Veja as camisas já reveladas dos clubes europeus para a próxima temporada
KANE FICA... PELO MENOS POR ENQUANTOAlém de renovar o contrato de Son, o Tottenham segue firme na postura de não liberar seu principal jogador, o centroavante Harry Kane. O Manchester City fez mais uma oferta pelo atacante, mas o presidente dos Spurs, Daniel Levy, rechaçou a nova investida.
De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports" e do "The Guardian", o valor oferecido pela equipe de Guardiola foi de 160 milhões de libras esterlinas (R$ 1,1 bilhão na cotação atual).

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