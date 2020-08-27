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Tottenham rejeita proposta do Milan pelo marfinense Serge Aurier

Apesar de ter a intenção de liberar o atleta, os clubes estão longe de chegar a um acordo financeiro. O valor de mercado do lateral-direito gira em torno de 16 milhões de euros...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 14:34

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 14:34
Crédito: Com a camisa dos Spurs desde 2017, quando assinou vindo do Paris Saint-Germain, Aurier disputou 83 partidas e marcou seis gols (AFP
De acordo com informações da 'Sky Sports', o Tottenham rejeitou uma oferta do Milan pelo o lateral-direito Serge Aurier, de 27 anos. Os Rossoneros seguem conversando com a diretoria dos Spurs, porém os clubes ainda estão longe de chegar a um acordo. O valor de mercado do marfinense gira em torno de 16 milhões de euros.
Contudo, os Spurs estão abertos a liberar o atleta, já que aguarda a chegada de Matt Doherty, um dos destaques do Wolverhampton na temporada. Vale lembrar que o lateral tem contrato até junho de 2022, e sua saída pode significar um alívio financeiro para o time de Mourinho em época de pandemia.
Com a camisa dos Spurs desde 2017, quando assinou vindo do Paris Saint-Germain, o atleta disputou 83 partidas e marcou seis gols. Pela seleção marfinense, por sua vez, o jogador já entrou em campo 60 vezes e estufou as redes em duas oportunidades.

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