Tottenham rejeita proposta do Milan pelo marfinense Serge Aurier

Crédito: Com a camisa dos Spurs desde 2017, quando assinou vindo do Paris Saint-Germain, Aurier disputou 83 partidas e marcou seis gols (AFP

De acordo com informações da 'Sky Sports', o Tottenham rejeitou uma oferta do Milan pelo o lateral-direito Serge Aurier, de 27 anos. Os Rossoneros seguem conversando com a diretoria dos Spurs, porém os clubes ainda estão longe de chegar a um acordo. O valor de mercado do marfinense gira em torno de 16 milhões de euros.

Contudo, os Spurs estão abertos a liberar o atleta, já que aguarda a chegada de Matt Doherty, um dos destaques do Wolverhampton na temporada. Vale lembrar que o lateral tem contrato até junho de 2022, e sua saída pode significar um alívio financeiro para o time de Mourinho em época de pandemia.