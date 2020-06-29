Tottenham prepara oferta por Lucas Vazquez, do Real Madrid

Com interesse na contratação de Lucas Vazquez, o Tottenham já prepara uma oferta. De acordo com o 'Mundo Deportivo', os ingleses estudam oferecer uma quantia de 15 milhões de libras (cerca de R$ 100 milhões) ao Real Madrid.

José Mourinho deseja contar com mais um jogador de velocidade nos Spurs. O Real Madrid não deve dificultar a saída do espanhol, que atuou em apenas 18 oportunidades nesta temporada e tem contrato até o final de 2021.E MAIS:Buffon e Chiellini renovam com a Juventus até 2021Jovem do Arsenal vê progresso da equipe nos últimos jogosPresidente do Lyon não garante Depay na próxima temporadaTimo Werner afirma que dinheiro não foi fator para ir ao ChelseaFundo de investimento árabe pode comprar Olympique de MarseilleDortmund está disposto a emprestar Meunier por dois meses ao PSG E MAIS: