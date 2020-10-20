Tottenham prepara oferta de renovação para Son Heung-Min

Um dos principais jogadores do Tottenham, Son Heung-Min deve ser recompensado pela boa fase. De acordo com o "The Athletic", os Spurs preparam uma oferta de renovação de contrato com o atacante coreano, que passará a ganhar salários equivalentes a Harry Kane e Dele Alli.Com oito gols e quatro assistências em sete jogos na atual temporada, Son vem sendo destaque há alguns anos no Tottenham. A merecida valorização colocará o coreano de 28 anos com um longo contrato. Atualmente, o vínculo vai até 2023.