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futebol

Tottenham prepara oferta de renovação para Son Heung-Min

Coreano passará a ter salários equivalentes a Harry Kane
e Dele Alli, que são os mais bem pagos do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 13:34

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 13:34

Crédito: ANDREW BOYERS / POOL / AFP
Um dos principais jogadores do Tottenham, Son Heung-Min deve ser recompensado pela boa fase. De acordo com o "The Athletic", os Spurs preparam uma oferta de renovação de contrato com o atacante coreano, que passará a ganhar salários equivalentes a Harry Kane e Dele Alli.Com oito gols e quatro assistências em sete jogos na atual temporada, Son vem sendo destaque há alguns anos no Tottenham. A merecida valorização colocará o coreano de 28 anos com um longo contrato. Atualmente, o vínculo vai até 2023.
Contratado do Bayer Leverkusen em 2015, Son atuou em 236 partidas pelos Spurs, marcou 93 gols e deu 51 assistências.

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