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futebol

Tottenham pode comprar zagueiro da Inter de Milão por R$ 313 milhões

Fabrizio Romano, jornalista italiano, revelou que clube italiano está disposto a negociar Skriniar por essa quantia na janela de transferências de janeiro. Contrato vai até 2023...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 11:03

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 11:03

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
O Tottenham pode assinar um acordo pelo zagueiro Skriniar, da Inter de Milão, em janeiro por cerca de 45 milhões de libras (R$ 313 milhões). Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube italiano precisa arrecadar fundos por conta da crise provocada pela pandemia da Covid-19 e aceita negociar o defensor eslovaco.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
- A situação de Skriniar não mudou. A Inter precisa de dinheiro. Se o Tottenham chegar com uma proposta de 45 milhões de libras amanhã, ele será vendido. Está nas mãos do Tottenham agora - revelou no podcast “Here We Go”.O defensor de 25 anos foi destaque do clube italiano pelas últimas três temporadas, mas tem tido participação limitada nesta campanha. Enquanto isso, o time inglês dirigido por José Mourinho perdeu Vertonghen na última janela de transferências e sofre com Alderweireld lesionado. A equipe contratou Joe Rodon, mas busca um nome mais forte para o setor.

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