Tottenham pode comprar zagueiro da Inter de Milão por R$ 313 milhões

O Tottenham pode assinar um acordo pelo zagueiro Skriniar, da Inter de Milão, em janeiro por cerca de 45 milhões de libras (R$ 313 milhões). Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube italiano precisa arrecadar fundos por conta da crise provocada pela pandemia da Covid-19 e aceita negociar o defensor eslovaco.

- A situação de Skriniar não mudou. A Inter precisa de dinheiro. Se o Tottenham chegar com uma proposta de 45 milhões de libras amanhã, ele será vendido. Está nas mãos do Tottenham agora - revelou no podcast “Here We Go”.O defensor de 25 anos foi destaque do clube italiano pelas últimas três temporadas, mas tem tido participação limitada nesta campanha. Enquanto isso, o time inglês dirigido por José Mourinho perdeu Vertonghen na última janela de transferências e sofre com Alderweireld lesionado. A equipe contratou Joe Rodon, mas busca um nome mais forte para o setor.