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futebol

Tottenham pergunta por Skriniar e Inter de Milão pede R$ 380 milhões

Clube italiano também recusou tentativa de troca entre zagueiro eslovaco e Tanguy Ndombélé. Tottenham não tem dinheiro para investir após contratar Lo Celso e Reguilón...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 11:54

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 11:54
Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
O Tottenham perguntou para a Inter de Milão sobre a possibilidade da contratação do zagueiro Skriniar, mas os italianos responderam que só aceitam se desfazer do atleta por 55 milhões de libras (R$ 380 milhões), segundo a “Sky Sport”. Os clubes ainda estão conversando, mas a negociação está em fase preliminar.
Apesar de pouco utilizado no esquema de Antonio Conte, os italianos recusaram uma tentativa de troca entre o defensor e o meio-campista Ndombélé, com o objetivo de diminuir o preço estipulado pelo eslovaco. A Inter só está pensando no dinheiro após fazer investimentos nesta janela de transferência.
Skriniar chegou da Sampdoria em 2017 e participou de 40 jogos na última temporada, tendo contribuído com duas assistências. O zagueiro perdeu espaço principalmente após o retorno do futebol depois da paralisação por conta da pandemia da Covid-19. No entanto, após gastar dinheiro com Lo Celso e Reguilón, o Tottenham não pode fazer loucuras no mercado.

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