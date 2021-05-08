Tottenham perde para o Leeds e fica longe de vaga da Champions League

Crédito: Leeds conquistou grande vitória em casa diante do Tottenham (MICHAEL REGAN / POOL / AFP

O Leeds conseguiu uma ótima vitória sobre o Tottenham por 3 a 1 na Premier League. A equipe de Marcelo Bielsa começou o primeiro tempo com muita intensidade, sofreu sustos na segunda etapa, mas conquistou o triunfo e complicou o Tottenham na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League.PRESSÃO​Aos sete minutos, o Leeds conseguiu chegar com perigo pela primeira vez com Bamford obrigando Lloris a realizar boa defesa e impedir o primeiro gol da equipe mandante. No ataque seguinte do time de Bielsa, Harrison fez jogada pelo lado esquerdo, cruzou na área, Reguilón finalizou contra para ótima intervenção do goleiro francês, mas Dallas aproveitou o rebote e abriu o placar.

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EQUILÍBRIO​Aos 24, o Tottenham respondeu com Delle Alli deixando Son na cara de Meslier e igualando o marcador. No entanto, o Leeds não diminuiu a intensidade e quase fez o segundo gol com Harrison fazendo jogada pelo lado esquerdo e botando Lloris para trabalhar. Aos 41, os mandantes fizeram ótima jogada pelo lado esquerdo que terminou em cruzamento de Alioski para o gol de Bamford.