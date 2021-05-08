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futebol

Tottenham perde para o Leeds e fica longe de vaga da Champions League

Equipe de Marcelo Bielsa foi superior no primeiro tempo, mas sofreu com sustos na segunda etapa. Raphinha entra durante a partida e consegue dar assistência...

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 10:22

LanceNet

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Publicado em 

08 mai 2021 às 10:22
Crédito: Leeds conquistou grande vitória em casa diante do Tottenham (MICHAEL REGAN / POOL / AFP
O Leeds conseguiu uma ótima vitória sobre o Tottenham por 3 a 1 na Premier League. A equipe de Marcelo Bielsa começou o primeiro tempo com muita intensidade, sofreu sustos na segunda etapa, mas conquistou o triunfo e complicou o Tottenham na briga por uma vaga na próxima edição da Champions League.PRESSÃO​Aos sete minutos, o Leeds conseguiu chegar com perigo pela primeira vez com Bamford obrigando Lloris a realizar boa defesa e impedir o primeiro gol da equipe mandante. No ataque seguinte do time de Bielsa, Harrison fez jogada pelo lado esquerdo, cruzou na área, Reguilón finalizou contra para ótima intervenção do goleiro francês, mas Dallas aproveitou o rebote e abriu o placar.
> Veja a tabela da Premier League
EQUILÍBRIO​Aos 24, o Tottenham respondeu com Delle Alli deixando Son na cara de Meslier e igualando o marcador. No entanto, o Leeds não diminuiu a intensidade e quase fez o segundo gol com Harrison fazendo jogada pelo lado esquerdo e botando Lloris para trabalhar. Aos 41, os mandantes fizeram ótima jogada pelo lado esquerdo que terminou em cruzamento de Alioski para o gol de Bamford.
MORTALNa segunda etapa, os Spurs tentaram reverter a desvantagem. Aos 25 minutos, Aurier teve a primeira grande oportunidade ao driblar a marcação e finalizar para ótima defesa de Meslier. Na chance seguinte, Kane colocou uma bola na trave em cobrança de falta. Aos 38, o Leeds foi mortal após Raphinha puxar rápido contra ataque, encontrar Rodrigo livre na área e tocar para o espanhol fechar o placar em 3 a 1.

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