Tottenham perde grandes chances e apenas empata com Newcastle

Crédito: Tottenham não conseguiu vencer o Newcastle pelo Campeonato Inglês (AFP

O Tottenham vacilou em casa e apenas empatou contra o Newcastle por 1 a 1 pelo Campeonato Inglês. Após um primeiro tempo intenso, com gol de Lucas Moura e duas bolas na trave de Son, o time londrino sofreu o empate aos 50 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti.

MASSACREO Tottenham não poupou o Newcastle no início da partida e obrigou o goleiro Darlow a trabalhar bastante. Aos oito minutos, Kane aproveitou cruzamento e finalizou para ótima defesa do camisa um, mas aos 24, o atacante fez boa jogada pelo lado esquerdo e fez papel de garçom para Lucas Moura abrir o placar após receber cruzamento rasteiro.

NO POSTEA pressão da equipe mandante não parou depois do gol e novamente Kane recebeu bola após cobrança de escanteio curto e parou em Darlow. Aos 30, Son recebeu passe do camisa nove da entrada da área e finalizou na trave e aos 41, em jogada que parecia replay, o sul-coreano aproveitou uma bola e chutou no travessão para azar da equipe londrina.