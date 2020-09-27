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futebol

Tottenham perde grandes chances e apenas empata com Newcastle

Time de José Mourinho fez um jogo melhor, teve um primeiro tempo intenso, perdeu inúmeras chances e, apesar do gol de Lucas, equipe só conseguiu sair com o 1 a 1...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 11:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2020 às 11:57
Crédito: Tottenham não conseguiu vencer o Newcastle pelo Campeonato Inglês (AFP
O Tottenham vacilou em casa e apenas empatou contra o Newcastle por 1 a 1 pelo Campeonato Inglês. Após um primeiro tempo intenso, com gol de Lucas Moura e duas bolas na trave de Son, o time londrino sofreu o empate aos 50 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti.
MASSACREO Tottenham não poupou o Newcastle no início da partida e obrigou o goleiro Darlow a trabalhar bastante. Aos oito minutos, Kane aproveitou cruzamento e finalizou para ótima defesa do camisa um, mas aos 24, o atacante fez boa jogada pelo lado esquerdo e fez papel de garçom para Lucas Moura abrir o placar após receber cruzamento rasteiro.
NO POSTEA pressão da equipe mandante não parou depois do gol e novamente Kane recebeu bola após cobrança de escanteio curto e parou em Darlow. Aos 30, Son recebeu passe do camisa nove da entrada da área e finalizou na trave e aos 41, em jogada que parecia replay, o sul-coreano aproveitou uma bola e chutou no travessão para azar da equipe londrina.
VACILOApós uma primeira etapa intensa, o Tottenham voltou melhor no segundo tempo, mas sem o mesmo ímpeto ofensivo dos primeiros 45 minutos. A equipe criou, mas Darlow apareceu bem, mas sem realizar grandes defesas. Nos acréscimos, o Newcastle conseguiu um pênalti marcado com o auxílio do VAR e Callum Wilson empatou a partida.

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