Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Tottenham pensa na volta de Christian Eriksen para a próxima temporada

Jogador de 30 anos tem vínculo com o Brentford só até junho e já está livre para assinar um pré-contrato com outro clube. Atleta voltou a atuar após sofrer parada cardíaca em 2021...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 15:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 15:20
Retomando a carreira depois de sofrer uma parada cardíaca no ano passado, quando estava em ação pela seleção dinamarquesa na Eurocopa, o meio-campista Christian Eriksen entrou na mira do Tottenham, seu antigo clube. Atualmente, o jogador de 30 anos defende o Brentford, também da Inglaterra.De acordo com informações do portal "Football Insider", o técnico Antonio Conte, dos Spurs, teria aprovado a chegada do atleta para a próxima temporada. Vale lembrar que os dois trabalharam juntos na Inter de Milão, entre os anos de 2020 e 2021.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
Eriksen chegou ao Brentford no início deste ano, após rescindir seu contrato com a Nerazzurri por conta de regras do futebol italiano. Como implantou um desfibrilador no coração depois do problema cardíaco, o dinamarquês não poderia mais atuar no País da Bota e deixou a Inter.
+ Fernandinho vai voltar ao Brasil: veja por onde andam os jogadores da Copa de 2014
Até o momento, o camisa 21 fez seis partidas com a camisa do Brentford, com um gol marcado e duas assistências distribuídas para seus companheiros. Em março, ele voltou a atuar pela Dinamarca e também balançou as redes. Seu contrato com as Abelhas é válido até junho deste ano.
Crédito: ChristianEriksentemtidoboasatuaçõescomacamisadoBrentford(Foto:GEOFFCADDICK/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

foto geral do evento
Lançamento do 34º Recall A Gazeta celebra a força das marcas na memória do capixaba
Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
Imagem de destaque
Signos mais resilientes: 5 nativos com força para se reconstruir sempre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados