Tottenham pensa em contratação de Gattuso após demissão da Fiorentina

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Sem técnico desde a demissão de José Mourinho, o Tottenham pensa na chegada de Gattuso, segundo a imprensa italiana. O comandante foi demitido da Fiorentina nesta quinta-feira após 23 dias no cargo da Viola e sem ter realizado uma única partida.Após fracassar com Nagelsmann, Rodgers, Ten Hag, Conte e Pochettino, a equipe londrina estava negociando a chegada de Paulo Fonseca. No entanto, os ingleses não estão dispostos a arcar com as demandas financeiras do português.

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As partes haviam encontrado um acordo verbal, mas o ex-técnico da Roma não possuia as mesmas vantagens econômicas na Inglaterra que encontrava na Itália por conta de impostos. Com isso, o acordo por duas temporatas entrou em colapso.