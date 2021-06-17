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futebol

Tottenham pensa em contratação de Gattuso após demissão da Fiorentina

Comandante italiano deixou a Viola após 23 dias e sem ter realizado uma partida. Clube inglês estava negociando com Paulo Fonseca, ex-treinador da Roma...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 13:34

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 13:34

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
Sem técnico desde a demissão de José Mourinho, o Tottenham pensa na chegada de Gattuso, segundo a imprensa italiana. O comandante foi demitido da Fiorentina nesta quinta-feira após 23 dias no cargo da Viola e sem ter realizado uma única partida.Após fracassar com Nagelsmann, Rodgers, Ten Hag, Conte e Pochettino, a equipe londrina estava negociando a chegada de Paulo Fonseca. No entanto, os ingleses não estão dispostos a arcar com as demandas financeiras do português.
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As partes haviam encontrado um acordo verbal, mas o ex-técnico da Roma não possuia as mesmas vantagens econômicas na Inglaterra que encontrava na Itália por conta de impostos. Com isso, o acordo por duas temporatas entrou em colapso.
Por outro lado, Gattuso está sem clube após comandar o Napoli na última temporada. O italiano fracassou ao não classificar a equipe do sul para a Champions League na última rodada do Calcio, mas terminou a competição na 5ª colocação.

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