Tottenham pensa em cinco nomes de técnicos para a próxima temporada

O Tottenham busca contratar um técnico com a mentalidade mais ofensiva para a próxima temporada, segundo o "Daily Mail". Daniel Levy, presidente do clube, tem cinco opções e o nome de Erik ten Hag, treinador do Ajax, é um dos mais cotados para assumir o time inglês.O holandês possui contrato com o clube atual até 2022, mas há o entendimento de que sua multa seria baixa. Brendan Rodgers, técnico do Leicester, é visto por muitos como o nome ideal, mas o comandante está próximo de conquistar uma vaga para a Champions League com os Foxes.