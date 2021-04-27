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futebol

Tottenham pensa em cinco nomes de técnicos para a próxima temporada

Daniel Levy, presidente do clube londrino, busca um nome com uma mentalidade mais ofensiva. Primeiro alvo seria Nagelsmann, mas alemão acertou ida para o Bayern...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 09:30
Crédito: AFP
O Tottenham busca contratar um técnico com a mentalidade mais ofensiva para a próxima temporada, segundo o "Daily Mail". Daniel Levy, presidente do clube, tem cinco opções e o nome de Erik ten Hag, treinador do Ajax, é um dos mais cotados para assumir o time inglês.O holandês possui contrato com o clube atual até 2022, mas há o entendimento de que sua multa seria baixa. Brendan Rodgers, técnico do Leicester, é visto por muitos como o nome ideal, mas o comandante está próximo de conquistar uma vaga para a Champions League com os Foxes.
> Veja a tabela da Premier League
Roberto Martínez e Gareth Southgate, treinadores das seleções belga e inglesa, respectivamente, também são observados. Ralf Rangnick, que já trabalhou no RB Leipzig e está desempregado, também surgiu como uma possibilidade nos últimos dias.
A prioridade do Tottenham era a contratação de Julian Nagelsmann. No entanto, o jovem treinador alemão acertou sua ida para o Bayern de Munique, uma vez que Hansi-Flick deve assumir a seleção alemã após a Eurocopa e a saída de Joachim Low.

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