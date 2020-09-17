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futebol

Tottenham paga R$ 136 milhões ao Real Madrid por Gareth Bale

Atacante galês será emprestado por uma temporada ao time londrino e depois deve retornar ao futebol espanhol. Valor cobre parte do custo que Bale gera ao Real Madrid...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 08:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2020 às 08:57
Crédito: AFP
O Tottenham deverá pagar cerca de 22 milhões de euros (R$ 136 milhões) ao Real Madrid para contratar Gareth Bale por empréstimo de uma temporada, revelou a “Sky Sports”. Esse valor seria suficiente para pagar o salário líquido do galês, que é de 17 milhões de euros (R$ 105 milhões), além de um bônus pela aquisição. No entanto, o atacante deve voltar à equipe merengue em 2021.O gigante espanhol ainda teria que arcar com outros 12 milhões de de euros (R$ 74 milhões) por conta do custo de 34 milhões de euros (211 milhões) brutos ao ano, incluindo imposto, que Bale vale aos cofres do Real Madrid. Apesar disso, o alívio na folha salarial em um período de crise financeira compensa a saída momentânea do jogador.
O atacante já teria passado por exames médicos prévios no Centro de Treinamento merengue e é esperado em Londres ainda nesta semana. O galês conquistou notoriedade no futebol mundial após boas atuações com a camisa do Tottenham entre 2007 e 2013. Com contrato até 2022, o futuro de Bale após o empréstimo ainda segue incerto.

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