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futebol

Tottenham mira contratação de defensor do Southampton

Vestergaard é identificado como um bom nome para compor o elenco dos Spurs na próxima temporada. Zagueiro entrará no último ano de contrato com os Saints...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 09:32

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 09:32
Crédito: Vestergaard pode estar próximo da equipe comandada por José Mourinho (GLYN KIRK / POOL / AFP
O Tottenham mira a contratação do zagueiro Vestergaard, do Southampton, para a próxima temporada, segundo o "Daily Express". O técnico José Mourinho está pressionando os dirigentes londrinos por reforços no sistema defensivo do atual elenco.As informações indicam que o processo pela chegada do dinamarquês acelerou após o fraco desempenho defensivo do Tottenham diante do Newcastle na última rodada da Premier League. O camisa quatro é peça chave no time de Ralph Hasenhuttl, mas tem contrato até 2022.
> Veja a tabela da Premier League
José Mourinho deve pedir que seu clube tente novamente a contratação de Skriniar, da Inter de Milão, mas o negócio é improvável. Vestergaard é visto como uma segunda opção e não deve custar muito dinheiro aos cofres do time de Londres.

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