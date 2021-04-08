Tottenham mira contratação de defensor do Southampton

O Tottenham mira a contratação do zagueiro Vestergaard, do Southampton, para a próxima temporada, segundo o "Daily Express". O técnico José Mourinho está pressionando os dirigentes londrinos por reforços no sistema defensivo do atual elenco.As informações indicam que o processo pela chegada do dinamarquês acelerou após o fraco desempenho defensivo do Tottenham diante do Newcastle na última rodada da Premier League. O camisa quatro é peça chave no time de Ralph Hasenhuttl, mas tem contrato até 2022.