Tottenham mira contratação de defensor do Southampton

O Tottenham mira a contratação do zagueiro Vestergaard, do Southampton, para a próxima temporada, segundo o "Daily Express". O técnico José Mourinho está pressionando os dirigentes londrinos por reforços no sistema defensivo do atual elenco.As informações indicam que o processo pela chegada do dinamarquês acelerou após o fraco desempenho defensivo do Tottenham diante do Newcastle na última rodada da Premier League. O camisa quatro é peça chave no time de Ralph Hasenhuttl, mas tem contrato até 2022.
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José Mourinho deve pedir que seu clube tente novamente a contratação de Skriniar, da Inter de Milão, mas o negócio é improvável. Vestergaard é visto como uma segunda opção e não deve custar muito dinheiro aos cofres do time de Londres.