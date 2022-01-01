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Tottenham marca nos acréscimos e volta a sonhar com o G4

Bachmann, goleiro do Watford, fez grandes defesas durante todo o jogo, mas equipe de Antonio Conte contou com presença na área de Sánchez para conquistar a vitória...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2022 às 13:58

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 13:58

O Tottenham suou, mas conquistou uma vitória chave diante do Watford pela Premier League neste sábado. Após muita pressão e finalizações que pararam em grandes defesas de Bachmann, Sánchez saiu da defesa para anotar o gol da vitória nos acréscimos da segunda etapa após cobrança de falta de Son. FALTOU O GOLNo primeiro tempo, o Tottenham teve mais volume de jogo e a chance de abrir o marcador. Aos 25 minutos, Reguilón recebeu passe na entrada da área e bateu para grande defesa de Bachmann. A segunda grande oportunidade surgiu após os Spurs recuperaram a bola no campo de defesa do Watford, Kane ter recebido a bola livre de marcação, mas o centroavante finalizou e a bola tirou tinta da trave.
> Veja a tabela da Premier League
TROCAÇÃO FRANCALogo aos cinco minutos da segunda etapa, Lucas recebeu passe pelo lado direito, limpou a marcação e bateu para defesa de Bachmann. No ataque seguinte, Kane fez jogada individual, girou em cima da defesa adversária e finalizou para outra intervenção do goleiro. O Watford respondeu com King avançando no ataque e soltando um balaço de fora da área para Lloris espalmar com os dedos para escanteio.
NA EMOÇÃO​Aos 26 minutos, Lucas fez um lançamento para Son dentro da área, o sul-coreano finalizou de primeira e Bachmann operou um milagre para impedir o tento dos visitantes. Nos acréscimos, Sánchez aproveitou cobrança de falta do camisa sete e anotou o gol da vitória dos Spurs.
Crédito: Tottenhamencontroudificuldades,masconseguiufuraradefesadoWatford(GLYNKIRK/AFP

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