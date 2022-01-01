Tottenham marca nos acréscimos e volta a sonhar com o G4

O Tottenham suou, mas conquistou uma vitória chave diante do Watford pela Premier League neste sábado. Após muita pressão e finalizações que pararam em grandes defesas de Bachmann, Sánchez saiu da defesa para anotar o gol da vitória nos acréscimos da segunda etapa após cobrança de falta de Son. FALTOU O GOLNo primeiro tempo, o Tottenham teve mais volume de jogo e a chance de abrir o marcador. Aos 25 minutos, Reguilón recebeu passe na entrada da área e bateu para grande defesa de Bachmann. A segunda grande oportunidade surgiu após os Spurs recuperaram a bola no campo de defesa do Watford, Kane ter recebido a bola livre de marcação, mas o centroavante finalizou e a bola tirou tinta da trave.