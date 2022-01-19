Tottenham marca duas vezes nos acréscimos e vence o Leicester em virada incrível na Premier League

Senhoras e senhores, isto é Premier League. Em um jogo emocionante do início ao fim, o Tottenham visitou o Leicester nesta quarta-feira pelo Campeonato Inglês e o time de Londres bateu os Foxes por 3 a 2, em uma virada espetacular, com dois gols nos acréscimos. Kane e Bergwijn (duas vezes) marcaram para os Spurs, enquanto Daka e Maddison fizeram para a Raposa.QUEM NÃO FAZ, LEVAJogando fora de casa, o Tottenham mandou na partida no iníciou, criou boas chances, mas parou no goleiro Schmeichel. Aos 23 minutos, porém, Daka recebeu dentro da área, tentou passe para Lookman, mas a defesa dos Spurs cortou errado e ela voltou para Daka. O camisa 29 bateu na saída de Lloris e abriu o placar para o Leicester.
SABE DE 'KANE'?Após sofrer o gol, o Tottenham demorou um pouco a se encontrar no jogo, mas o time de Antonio Conte conseguiu o empate aos 37 minutos. Depois de bola recuperada no meio-campo, Winks lançou para Harry Kane, que deixou Söyüncü no chão e chapou de canhota para empatar. A bola ainda bateu na trave antes de morrer no fundo das redes.
NA TABELAO Tottenham continuou pressionando mais na etapa final, mas quem balançou as redes foi o Leicester. Aos 30 minutos, Maddison recebeu no campo de ataque, e tocou para Barnes, que havia entrado um minuto antes. O camisa 7 devolveu para Maddison, que bateu para marcar o segundo gol.
VIRADA ESPETACULAR NO FIMQuando a vitória do Leicester parecia definida, o Tottenham buscou o empate no que parecia ser o último lance. Após bate e rebate na área, Bergwijn pegou a sobra e deixou tudo igual aos 49. Na saída de bola, os Foxes se lançaram ao ataque em busca da vitória, mas rapidamente perderam a bola. Kane lançou para Bergwijn, que driblou Schmeichel e fez o gol da virada aos 51 minutos.
SEQUÊNCIALeicester e Tottenham voltam a campo no próximo domingo, mais uma vez pelo Campeonato Inglês. Novamente em casa, no King Power Stadium, os Foxes encaram o Brighton. Os Spurs, por outro lado, farão clássico com o Chelsea, fora de casa, no Stamford Bridge.