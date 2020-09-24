Tottenham leva susto, mas vence o Shkendija e avança na Liga Europa

Crédito: Lamela marcou o primeiro gol do Tottenham na partida (Robert ATANASOVSKI / AFP

Parecia que o Tottenham iria se enrolar diante do modesto Shkendija, da Macedônia, na 3ª fase de qualificação da Liga Europa, mas a dupla Son Heung-min e Harry Kane decidiu para os ingleses: vitória por 3x1 fora de casa e classificação, em partida fora de casa.Lamela abriu o placar para os Spurs logo aos cinco minutos, mas Nafiu igualou aos 10 da etapa final. Com Kane em campo após começar no banco, o time de José Mourinho decolou e fez vantagem, com um gol de Son e outro do matador inglês, aos 25 e 34 do segundo tempo, respectivamente.

Nos playoffs, que antecedem a fase de grupos, o Tottenham vai enfrentar o Maccabi Haifa, de Israel, que venceu o FC Rostov por 2x1.

INÍCIO FULMINANTEO Tottenham mal deu tempo para o Shkendija se encontrar na partida. Logo aos 4 minutos, após jogada pela esquerda, Son achou Lamela livre do outro lado. O argentino dominou e fez o gol, batendo na saída do goleiro Zahov.

SPURS SE COMPLICAM​Apesar do gol rápido, o Tottenham passou longe de apertar o Shkendija. Teve mais a posse de bola, mas finalizou pouco. O primeiro tempo acabou 1x0, mas o time da Macedônia não ficou intimidado e chegou ao gol de empate aos 10 da etapa final: Nafiu acertou um bonito chute de fora da área, no ângulo de Hart, que nada pôde fazer.