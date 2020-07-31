Tottenham lança as novas camisas para a temporada 2020/2021

O novo uniforme do Tottenham Hotspur já foi apresentado aos torcedores. Nessa quinta-feira (30), o clube londrino fez o lançamento da primeira e segunda camisas da temporada 2020/2021. Os modelos misturam tradição e modernidade. O atacante Harry Kane, um dos jogadores que foram usados como modelos no lançamento, gostou do que vestiu.

- Eles (novos uniformes) estão ótimos! A camisa número 1 tem aquele Spurs distinto, com um visual moderno, graças a todos os toques especiais. No kit away (uniforme número 2), esse tom de verde é uma nova cor que nos cai muito bem, e os pequenos detalhes também fazem uma grande diferença.

A camiseta branca tradicional, o primeiro uniforme (home), também foi reforçada por um novo padrão de malha, tecido sobre tecido, e desenvolvida com base nos modelos antigos.Nos ombros, blocos de azul escuro aparecem e enquadram o padrão, enquanto uma risca de giz amarela está presente na gola também azul, em decote V. Esse mesmo azul pode ser encontrado nas laterais da camisa, enquanto o restante do uniforme é composto por shorts da mesma cor e meias brancas.

Já o segundo uniforme (away) foi desenhado no verde escuro, com flashes de neon rosa e amarelo. Essas riscas aparecem tanto no colarinho quanto nas listras laterais, em preto. Scott Munson, vice-presidente da Nike, fornecedora de material esportivo do clube, também avaliou o produto.