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futebol

Tottenham lança as novas camisas para a temporada 2020/2021

Com Harry Kane e Lucas Moura, entre outros jogadores, modelos 'home' e 'away' foram apresentados na quinta. Eles misturam a tradição na camisa 1 com nova cor no uniforme 2...
LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 12:24

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 12:24

O novo uniforme do Tottenham Hotspur já foi apresentado aos torcedores. Nessa quinta-feira (30), o clube londrino fez o lançamento da primeira e segunda camisas da temporada 2020/2021. Os modelos misturam tradição e modernidade. O atacante Harry Kane, um dos jogadores que foram usados como modelos no lançamento, gostou do que vestiu.
- Eles (novos uniformes) estão ótimos! A camisa número 1 tem aquele Spurs distinto, com um visual moderno, graças a todos os toques especiais. No kit away (uniforme número 2), esse tom de verde é uma nova cor que nos cai muito bem, e os pequenos detalhes também fazem uma grande diferença.
A camiseta branca tradicional, o primeiro uniforme (home), também foi reforçada por um novo padrão de malha, tecido sobre tecido, e desenvolvida com base nos modelos antigos.Nos ombros, blocos de azul escuro aparecem e enquadram o padrão, enquanto uma risca de giz amarela está presente na gola também azul, em decote V. Esse mesmo azul pode ser encontrado nas laterais da camisa, enquanto o restante do uniforme é composto por shorts da mesma cor e meias brancas.
Já o segundo uniforme (away) foi desenhado no verde escuro, com flashes de neon rosa e amarelo. Essas riscas aparecem tanto no colarinho quanto nas listras laterais, em preto. Scott Munson, vice-presidente da Nike, fornecedora de material esportivo do clube, também avaliou o produto.
- Os designs 2020/21 do Tottenham tentam capturar parte da emoção gerada durante o que foi um momento importante para o clube. O kit home é uma visão moderna de sua identidade tradicional, enquanto o away apresenta um visual novo inspirado no estilo e nas cores streetwear de Londres – finalizou.

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