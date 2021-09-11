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futebol

Tottenham joga mal e é derrotado pelo Crystal Palace fora de casa

Spurs finalizaram apenas uma vez no jogo e ainda tiveram Tanganga expulso, o que contribuiu para o placar de 3 a 0 para os anfitriões...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 10:27

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 10:27
Crédito: Tottenham perdeu a primeira partida na atual edição da Premier League (JUSTIN TALLIS/AFP
Após o começo com três vitórias por 1 a 0, o Tottenham teve o primeiro tropeço na atual edição da Premier League neste domingo. No Selhurst Park, os Spurs fizeram jogo ruim e acabaram derrotados pelo Crystal Palace por 3 a 0. Zaha, de pênalti, marcou o primeiro do time da casa e Edouard fechou a conta com dois gols.
+ Veja os recordes que Cristiano Ronaldo busca atingir pelo UnitedO primeiro tempo não teve muitas chances de gols para os dois lados e o Tottenham sequer finalizou no gol de Guaita. O time da casa foi melhor nos primeiros 45 minutos, mas não conseguiu transformar as chegadas à frente em gols e não assustou o goleiro Lloris.
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Já na etapa final, o panorama mudou com a expulsão de Tanganga aos 13 minutos. Com um a mais, o Crystal Palace começou a pressionar mais, e acabou sendo coroado com um pênalti, bem convertido por Zaha aos 26'. A única finalização dos Spurs no jogo foi de Lucas, que parou em Guaita.
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Já nos minutos finais, o atacante Edouard, que havia acabado de entrar, marcou dois gols que fecharam o placar para o time da casa. Zaha cruzou e o centroavante bateu rasteiro no canto para vencer Lloris aos 39'. Aos 48', recebeu na área e chutou no canto. Com o resultado, o Palace subir para a 11ª posição, enquanto o Tottenham pode perder a liderança na rodada.

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