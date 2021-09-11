Tottenham joga mal e é derrotado pelo Crystal Palace fora de casa

Crédito: Tottenham perdeu a primeira partida na atual edição da Premier League (JUSTIN TALLIS/AFP

Após o começo com três vitórias por 1 a 0, o Tottenham teve o primeiro tropeço na atual edição da Premier League neste domingo. No Selhurst Park, os Spurs fizeram jogo ruim e acabaram derrotados pelo Crystal Palace por 3 a 0. Zaha, de pênalti, marcou o primeiro do time da casa e Edouard fechou a conta com dois gols.

+ Veja os recordes que Cristiano Ronaldo busca atingir pelo UnitedO primeiro tempo não teve muitas chances de gols para os dois lados e o Tottenham sequer finalizou no gol de Guaita. O time da casa foi melhor nos primeiros 45 minutos, mas não conseguiu transformar as chegadas à frente em gols e não assustou o goleiro Lloris.

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Já na etapa final, o panorama mudou com a expulsão de Tanganga aos 13 minutos. Com um a mais, o Crystal Palace começou a pressionar mais, e acabou sendo coroado com um pênalti, bem convertido por Zaha aos 26'. A única finalização dos Spurs no jogo foi de Lucas, que parou em Guaita.

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