Tottenham goleia, volta a sonhar com G4 e afunda o Leeds

O Tottenham conquistou grande vitória sobre o Leeds, fora de casa, por 4 a 0 pela Premier League. Após um primeiro tempo fulminante, em que a equipe de Antonio Conte abriu grande vantagem com gols de Doherty, Kulusevski Kane. No segundo tempo, Son sacramentou o resultado e os Spurs voltam a sonhar com o G4 do Campeonato Inglês.INÍCIO FULMINANTEO Tottenham dominou a primeira etapa contra um Leeds que busca se distanciar da zona de rebaixamento. Aos nove minutos, Doherty recebeu cruzamento rasteiro de Sessegnon e finalizou de primeira para abrir o placar. Aos 14, Kulusevski recebeu passe pelo lado direito da área, limpou a marcação e bateu no cantinho para ampliar o marcador.

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SEM SORTE ALGUMAApós sofrer o segundo gol, o Leeds tentou responder de forma imediata após Koch tabelar com Raphinha e finalizar, de dentro da área, no cantinho, mas na trave. Aos 26 minutos, Harry Kane recebeu longo lançamento de Hojbjerg dentro da área e chutou de primeira, com a perna canhota, para fazer o 3º dos Spurs.

SACRAMENTOUNa segunda etapa, o Tottenham seguiu controlando as ações do jogo. Aos 21 minutos, Kulusevski recebeu passe de fora da área, cortou para o pé esquerdo e bateu para grande defesa de Meslier. Aos 39, Son recebeu longo lançamento na grande área e finalizou para dar números finais à goleada e sacramentar o resultado. Nos acréscimos, Raphinha carimbou uma cobrança de falta na trave.