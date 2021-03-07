Tottenham goleia o Crystal Palace e chega a três vitórias consecutivas na Premier League

Crédito: Tottenham goleou o Crystal Palace pela 27ª rodada da Premier League. CLIVE ROSE / POOL / AFP

Neste domingo, o Tottenham recebeu o Crystal Palace no Tottenham Hotspur Stadium, em partida válida pela 27ª rodada da Premier League. Com o segundo tempo impecável, e atuação de gala de Harry Kane e Gareth Bale, o Tottenham superou seu adversário e chegou a terceira vitória consecutiva na competição.

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O Tottenham começou melhor na etapa inicial, porém, só abriu o placar quando o jogo já havia esfriado. Após pressão na saída de bola do Crystal Palace, o brasileiro Lucas fez bom desarme em Milivojevic e clareou a jogada ofensiva dos Spurs. Assim, Kane recebeu de Lucas, avançou para a área e deu assistência na medida para Bale abrir o placar.

REAGE O CRYSTAL PALACE

Depois que o Tottenham abriu o placar, a partida parecia controlada pelos comandados de Mourinho. No entanto, na primeira finalização dos visitantes, já nos acréscimos do primeiro tempo, Benteke subiu bem entre os zagueiros, após cruzamento de Milivojevic, para deixar tudo igual.

ROTEIRO REPETIDO

Os personagens do segundo gol do Tottenham, já haviam sido protagonistas quando os Spurs abriram o placar. O coreano Son inverteu bem a jogada para Kane que, como um ponta, cruzou - novamente - para Bale completar de cabeça.

SPURS AMPLIAM

Avassalador no segundo tempo, o time mandante marcou seu terceiro na partida apenas três minutos depois de tirar a igualdade do placar. E com um golaço. O Tottenham trocava passes despretensiosos na ala direita do campo, quando Doherty serviu Kane, e o inglês emendou um lindo chute colocado, de fora da área, no ângulo do goleiro Guaita para ampliar o marcador.

VIROU GOLEADA

Com total domínio da partida na etapa final, Harry Kane foi letal e marcou mais uma vez. O argentino Lamela, que tinha acabado de entrar, fez lançamento por cobertura para Son, que tocou de primeira para Kane completar com o gol livre. Assim, o atacante chegou a duas assistências e dois gols na partida, além de se igualar a Bruno Fernandes na vice-artilharia da Premier - ambos com 16 gols.

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