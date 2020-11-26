  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Tottenham goleia na Liga Europa com gols de Carlos Vinícius e Lucas Moura; veja os resultados do dia
Tottenham goleia na Liga Europa com gols de Carlos Vinícius e Lucas Moura; veja os resultados do dia

Time de José Mourinho não encontra dificuldades e vence mais uma na competição europeia. Volante Winks faz golaço do meio-campo com o goleiro adiantado...
LanceNet

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 19:12

Crédito: IAN KINGTON / POOL / AFP
Em um jogo tranquilo na cidade de Londres, o Tottenham recebeu o Ludogorets pela Liga Europa e venceu os búlgaros por 4 a 0 no Tottenham Hotspur Stadium. Os gols foram marcados por Carlos Vinícius (duas vezes), Winks e Lucas Moura.
+ Veja a tabela da Liga EuropaBRILHO BRASILEIROO atacante Carlos Vinícius marcou duas vezes no primeiro tempo e foi o grande destaque da partida. O primeiro gol do camisa 45 saiu após Dele Alli tentar passe para Bale e a defesa cortar errado. O atacante aproveitou a sobra e balançou as redes. O segundo após passe de Alli e o jogador só escorou para o gol.
SEM TIRAR O PÉ​Na etapa final, o Tottenham continuou em cima dos búlgaros e marcou mais duas vezes. Winks fez o terceiro com um golaço do meio-campo após observar o goleiro Iliev adiantado. O brasileiro Lucas Moura fechou o placar com passe de Lucas Moura, que recebeu de Dele Alli dentro da área.
SEQUÊNCIANa próxima rodada da Liga Europa, o Tottenham visita o LASK Linz, enquanto o Ludogorets visita o Antwerp. Ambos os jogos acontecem na próxima quinta-feira (3), às 14h55 (de Brasília).
OUTROS RESULTADOS DO DIAGrupo ACSKA Sofia 0 x 1 Young BoysCluj 0 x 2 Roma
Grupo BMolde 0 x 3 ArsenalFC Dundalk 1 x 3 Rapid Vienna
Grupo CBayer Leverkusen 4 x 1 Hapoel Beer ShevaNice 1 x 3 Slavia Praga
Grupo DRangers 2 x 2 BenficaStandard Liège 2 x 1 Lech
Grupo EGranada 2 x 1 Omonia PSV 3 x 2 PAOK
Grupo FAZ Alkmaar 0 x 0 Real SociedadNapoli 2 x 0 Rijeka
Grupo GAEK Atenas 0 x 3 ZoryaBraga 3 x 3 Leicester
Grupo HLille 1 x 1 MilanSlavia Praga 4 x 1 Celtic
Grupo IMaccabi Tel Aviv 1 x 1 VillarrealQarabag 2 x 3 Sivasspor
Grupo JLASK Linz 0 x 2 AntwerpTottenham 4 x 0 Ludogorets
Grupo KCSKA 0 x 0 FeyenoordWolfsberg 0 x 3 Dínamo Zagreb
Grupo LSlovan Liberec 0 x 2 HoffenheimGent 0 x 2 Estrela Vermelha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 flores fáceis de cuidar que vão deixar seu jardim lindo no outono
Imagem de destaque
Entenda como o consumo excessivo e ocasional de álcool é um risco para o fígado
Imagem de destaque
Neymara Carvalho comanda Time Brasil de bodyboarding em Jogos Sul-Americanos da Juventude 2026

