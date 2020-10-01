futebol

Tottenham goleia Maccabi Haifa e garante vaga na fase de grupos da Liga Europa

Spurs passam por cima de time israelense e aguardam rivais. Harry Kane com hat-trick é o destaque do duelo...
Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 18:20

Crédito: AFP
O Tottenham superou mais um desafio e está garantido na fase de grupos da Liga Europa. Com boa atuação coletiva, o time de José Mourinho derrotou o Maccabi Haifa por 7 a 2, em Londres. Harry Kane, com três gols, Lo Celso, duas vezes, Dele Alli e o brasileiro Lucas Moura marcaram para os Spurs. Chery e Rukavytsya.
Início da goleadaOs comandados de Mourinho seguiram no ataque e marcaram mais dois. A defesa do Maccabi Haifa não cortou e a bola sobrou para Lo Celso fazer 3 a 1. Pouco depois, o zagueiro vacilou e Harry Kane puxou contra-ataque. O camisa 10 acionou Lo Celso, que dominou e tocou por cima do goleiro para transformar a vitória em goleada.
Lá e cáO Maccabi Haifa esboçou uma reação com Rukavytsya, marcando de pênalti. O Tottenham respondeu na mesma moeda com Kane e o 5 a 2 colocou os Spurs no comando do jogo. Harry Kane ainda anotou um hat-trick, por cobertura, após boa jogada individual de Bergwijn. No finalzinho, Dele Alli, em cobrança de pênalti deu números finais.
Como fica?O Tottenham agora espera o sorteio para conhecer os seus adversários na Europa League. O Maccabi Haifa está eliminado.

