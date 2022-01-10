Tottenham faz proposta pela contratação de Adama Traoré

O Tottenham está em conversas com o Wolverhampton pela contratação do atacante Adama Traoré por cerca de 20 milhões de libras (R$ 154 milhões), segundo a "ESPN". O espanhol de 25 anos tem contrato com os Wolves até 2023.De acordo com as informações, a chegada do camisa 37 é um pedido do técnico Antonio Conte. O comandante italiano entende que o atleta se encaixaria bem no sistema 3-4-3 em busca de uma vaga na próxima edição da Champions League.

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Traoré já esteve na mira do Barcelona em outras janelas de transferências, mas os culés não estão na disputa pelo jogador do Wolverhampton após a chegada de Ferran Torres. Com isso, o Tottenham não deve enfrentar grande concorrentes na disputa pelo atacante.

Na atual temporada, o espanhol não possui grandes números com a camisa dos Wolves. Embora já tenha participado de 21 partidas pela equipe de Bruno Lage, o camisa 37 não balançou as redes dos adversários e não contribuiu com nenhuma assistência.