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futebol

Tottenham faz proposta pela contratação de Adama Traoré

Atacante espanhol tem contrato com o Wolverhampton até 2023, mas é nome desejado pelo técnico Antonio Conte nos Spurs ainda neste mês de janeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2022 às 11:33

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 11:33

O Tottenham está em conversas com o Wolverhampton pela contratação do atacante Adama Traoré por cerca de 20 milhões de libras (R$ 154 milhões), segundo a "ESPN". O espanhol de 25 anos tem contrato com os Wolves até 2023.De acordo com as informações, a chegada do camisa 37 é um pedido do técnico Antonio Conte. O comandante italiano entende que o atleta se encaixaria bem no sistema 3-4-3 em busca de uma vaga na próxima edição da Champions League.
> Veja a tabela da Premier League
Traoré já esteve na mira do Barcelona em outras janelas de transferências, mas os culés não estão na disputa pelo jogador do Wolverhampton após a chegada de Ferran Torres. Com isso, o Tottenham não deve enfrentar grande concorrentes na disputa pelo atacante.
Na atual temporada, o espanhol não possui grandes números com a camisa dos Wolves. Embora já tenha participado de 21 partidas pela equipe de Bruno Lage, o camisa 37 não balançou as redes dos adversários e não contribuiu com nenhuma assistência.
Crédito: AdamaTraoréédesejadonoTottenham(Foto:RICHARDHEATHCOTE/POOL/AFP

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