Tottenham faz dois de pênalti, tropeça no fim, mas garante classificação na Liga Europa

O Tottenham desperdiçou a chance de conquistar os três pontos, mas conseguiu se classificar na Liga Europa. Nesta quinta-feira (3), os Spurs empataram com o LASK, fora de casa, por 3 a 3. Gareth Bale, Son e Alli marcaram para os ingleses, enquanto Michorl, Eggestein e Karamoko balançaram as redes para os donos da casa.
VEJA A TABELA DA LIGA EUROPAA partida não começou nada fácil para os ingleses. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Michorl acertou um belo chute de fora da área, que acabou enganando Hart e entrando no gol inglês. Nos acréscimos, Bale, de pênalti, deixou a partida empatada.
Logo com oito minutos da segunda etapa, Son colocou os Spurs na frente após belo passe de Ndombélé. Aos 87, porém, Eggestein recebeu, chutou de fora da área e Hart aceitou novamente.
Três minutos depois, Dele Alli cobrou pênalti e colocou o Tottenham na frente novamente. Pareciam que os três pontos estavam garantidos, mas Karamoko, nos acréscimos, acertou um chute colocado e igualou o placar mais uma vez.
Com o empate, o Tottenham desperdiçou a chance de empatar em número de pontos com o Antwerp, mas conseguiu garantir a classificação mesmo assim. Agora, os ingleses duelam pelo primeiro lugar do grupo.