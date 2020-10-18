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Tottenham faz 3 a 0 no primeiro tempo, mas leva empate do West Ham em 12 minutos no fim do jogo

Time de José Mourinho abre grande vantagem em 15 minutos, mas sofre empate nos instantes finais da partida. Bale reestreia pelo Tottenham e quase marca golaço...
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Publicado em 

18 out 2020 às 15:09

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 15:09

Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
O Tottenham recebeu o West Ham neste domingo para um clássico londrino e, em um jogo emocionante do início ao fim, as equipes empataram em 3 a 3 pelo Campeonato Inglês. Harry Kane e o sul-coreano Son marcaram para os Spurs, enquanto o zagueiro Balbuena, ex-Corinthians, Sánchez (contra) e Lanzini empataram. O jogo marcou a reestreia de Gareth Bale, que entrou no segundo tempo.
+ VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEINÍCIO AVASSALADOR​Com apenas 15 minutos de jogo, o Tottenham já vencia por 3 a 0. Com menos de um minuto de jogo, Harry Kane lançou para Son em contra-ataque e o camisa 7 bateu no canto depois de encarar a marcação. Aos oito minutos, Kane recebeu na entrada da área, deu linda caneta em Rice, e bateu com estilo para ampliar. Aos 15, Reguilón foi na linha de fundo e cruzou na medida para o camisa 10 fazer o terceiro.
EMPATE HEROICOQuando o resultado já parecia definitivo, o West Ham reagiu. Aos 37 minutos do segundo tempo, Balbuena aproveitou cobrança de falta de Cresswell e diminuiu. Aos 40 minutos, Davidson Sánchez fez contra. No último lance, Lanzini acertou chute na gaveta e empatou o jogo.

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