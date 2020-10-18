Tottenham faz 3 a 0 no primeiro tempo, mas leva empate do West Ham em 12 minutos no fim do jogo

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O Tottenham recebeu o West Ham neste domingo para um clássico londrino e, em um jogo emocionante do início ao fim, as equipes empataram em 3 a 3 pelo Campeonato Inglês. Harry Kane e o sul-coreano Son marcaram para os Spurs, enquanto o zagueiro Balbuena, ex-Corinthians, Sánchez (contra) e Lanzini empataram. O jogo marcou a reestreia de Gareth Bale, que entrou no segundo tempo.

+ VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEINÍCIO AVASSALADOR​Com apenas 15 minutos de jogo, o Tottenham já vencia por 3 a 0. Com menos de um minuto de jogo, Harry Kane lançou para Son em contra-ataque e o camisa 7 bateu no canto depois de encarar a marcação. Aos oito minutos, Kane recebeu na entrada da área, deu linda caneta em Rice, e bateu com estilo para ampliar. Aos 15, Reguilón foi na linha de fundo e cruzou na medida para o camisa 10 fazer o terceiro.