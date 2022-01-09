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futebol

Tottenham estuda contratação de Adama Traoré, do Wolverhampton

Atacante espanhol atraiu interesse dos Spurs, que deseja utilizar o jogador em outra posição do campo
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jan 2022 às 11:37

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 11:37

O Tottenham monitora a contratação de Adama Traoré, atacante do Wolverhampton. Porém, segundo o site “The Athletic”, o técnico Antonio Conte deseja utilizar o jogador em outra posição. O clube espera contar com Traoré ainda nesta temporada para atuar como lateral-direito na equipe londrina.> Confira a tabela da Premier League
O clube entende que precisa de mais ofensividade pelo lado direito. Dessa forma, Antonio Conte iria improvisar Adama Traoré na lateral, para oferecer mais ao ataque do que o brasileiro Emerson Royal tem conseguido.
O Tottenham já tentou a contratação de Adama Traoré em outra oportunidade. No início da temporada, os Spurs chegaram a um acordo com o Wolverhampton por empréstimo do atacante. Porém, as boas atuações com a camisa do Wolves na época fizeram a negociação desandar.
> Gareth Bale pode se aposentar no final da temporada
Adama Traoré tem vínculo com o Wolverhampton até junho de 2023 e ainda não houve conversas pela renovação. Sendo assim, o clube espera negociar o jogador antes de entrar em seu último ano de contrato.
Crédito: AdamaTraorénamiradoTottenham(Foto:LindseyParnaby/AFP

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