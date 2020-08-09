Tottenham está perto de anunciar meia dinamarquês do Southampton

O Tottenham está muito próximo de anunciar a contratação do dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg, de 25 anos. De acordo com a "Sky Sports", Spurs e Southampton, atual clube do meia, acertaram um valor de transferência na casa de 15 milhões de libras (R$ 106 mi, na cotação atual) e outras variáveis em bônus.
O jogador da seleção dinamarquesa havia demonstrado interesse em uma mudança para o clube comandado por José Mourinho. Para que o negócio seja concretizado, Hojbjerg ainda vai passar por exames médicos já na segunda-feira (10).
No entanto, o zagueiro Kyle Walker-Peters também está envolvido nessa negociação e deve fazer o caminho oposto, deixando o Tottenham rumo ao Southampton. Os valores girariam em torno de 12 milhões de libras (R$ 85 milhões), mas clube e jogador ainda precisam acertar salários.
Hojbjerg foi revelado pelo Bayern de Munique e fez sua estreia como profissional aos 17 anos, tornando-se o jogador mais jovem a atuar pelo clube bávaro na Bundesliga. Porém, o dinamarquês não se firmou e foi emprestado para Augsburg e Schalke 04 antes de assinar com o seu atual clube, em 2016.