Tottenham está perto de anunciar meia dinamarquês do Southampton

Crédito: Pierre-Emile Hojbjerg demonstrou interesse em jogar sob as ordens de Mourinho (AFP

O Tottenham está muito próximo de anunciar a contratação do dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg, de 25 anos. De acordo com a "Sky Sports", Spurs e Southampton, atual clube do meia, acertaram um valor de transferência na casa de 15 milhões de libras (R$ 106 mi, na cotação atual) e outras variáveis em bônus.

O jogador da seleção dinamarquesa havia demonstrado interesse em uma mudança para o clube comandado por José Mourinho. Para que o negócio seja concretizado, Hojbjerg ainda vai passar por exames médicos já na segunda-feira (10).

No entanto, o zagueiro Kyle Walker-Peters também está envolvido nessa negociação e deve fazer o caminho oposto, deixando o Tottenham rumo ao Southampton. Os valores girariam em torno de 12 milhões de libras (R$ 85 milhões), mas clube e jogador ainda precisam acertar salários.