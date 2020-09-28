Tottenham enxerga Joshua King como possível reserva de Kane

Crédito: Adrian Dennis / AFP

O atacante Joshua King, do Bournemouth, entrou na lista do Tottenham como possível alvo para o setor ofensivo enquanto o técnico José Mourinho procura um reserva para Harry Kane, segundo o “The Telegraph”. Os londrinos se apressam para encontrar uma solução, mas o mercado interno inglês só se encerra no próximo dia 16 de outubro.

As informações indicam que o treinador português está frustrado por não ter achado uma solução para o camisa nove até o momento. O norueguês, que possui contrato com o atual clube até 2021, quase acertou sua ida para o Manchester United em janeiro, mas os Red Devils optaram por Odion Ighalo.