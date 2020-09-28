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futebol

Tottenham enxerga Joshua King como possível reserva de Kane

José Mourinho está frustrado por não ter encontrado solução para o camisa nove no elenco. Caso chegue proposta, técnico do Bournemouth revelou que não irá dificultar saída...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 16:04

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 16:04
Crédito: Adrian Dennis / AFP
O atacante Joshua King, do Bournemouth, entrou na lista do Tottenham como possível alvo para o setor ofensivo enquanto o técnico José Mourinho procura um reserva para Harry Kane, segundo o “The Telegraph”. Os londrinos se apressam para encontrar uma solução, mas o mercado interno inglês só se encerra no próximo dia 16 de outubro.
As informações indicam que o treinador português está frustrado por não ter achado uma solução para o camisa nove até o momento. O norueguês, que possui contrato com o atual clube até 2021, quase acertou sua ida para o Manchester United em janeiro, mas os Red Devils optaram por Odion Ighalo.
Apesar de ter feito parte do elenco que rebaixou o Bournemouth, King já provou nas temporadas anteriores que é capaz de marcar gols na Premier League. O técnico Jason Tindall também revelou que não irá atrapalhar a saída do camisa 27 caso chegue uma proposta. Até o momento, Kane iniciou cinco dos seis jogos do Tottenham no ano.

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