Tottenham enxerga Joshua King como possível reserva de Kane

O atacante Joshua King, do Bournemouth, entrou na lista do Tottenham como possível alvo para o setor ofensivo enquanto o técnico José Mourinho procura um reserva para Harry Kane, segundo o “The Telegraph”. Os londrinos se apressam para encontrar uma solução, mas o mercado interno inglês só se encerra no próximo dia 16 de outubro.
As informações indicam que o treinador português está frustrado por não ter achado uma solução para o camisa nove até o momento. O norueguês, que possui contrato com o atual clube até 2021, quase acertou sua ida para o Manchester United em janeiro, mas os Red Devils optaram por Odion Ighalo.
Apesar de ter feito parte do elenco que rebaixou o Bournemouth, King já provou nas temporadas anteriores que é capaz de marcar gols na Premier League. O técnico Jason Tindall também revelou que não irá atrapalhar a saída do camisa 27 caso chegue uma proposta. Até o momento, Kane iniciou cinco dos seis jogos do Tottenham no ano.