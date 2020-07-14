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futebol

Tottenham encara Newcastle em busca de vaga na Liga Europa

Time de José Mourinho vem embalado após vitória contra o Arsenal e enfrenta um rival que vive momento ruim e não possui ambições na atual temporada na Inglaterra...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 16:02

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 16:02

Crédito: Tottenham vem de grande vitória contra o Arsenal pelo Campeonato Inglês (JULIAN FINNEY / POOL / AFP
O Tottenham viaja para enfrentar o Newcastle nesta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), em busca de uma vaga para a próxima edição da Liga Europa. O time de Mourinho vem embalado após vitória no clássico contra o Arsenal e está três pontos atrás do Wolverhampton, que ocupa a 6ª colocação. Já o rival apenas cumpre tabela neste momento e não tem pretensões na temporada.
O técnico José Mourinho não garantiu elenco completo para a partida e colocou como dúvida as presenças de Ndombélé, Dele Alli e Aurier, que perdeu o irmão na última segunda-feira. O português comentou sobre o momento do time após vitória no derby e expectativa para a partida.
- Nós estamos bem, nos sentindo bem. A gente se recupera melhor vindo de um bom resultado do que de um mau resultado. Vamos ter a desvantagem novamente do nosso adversário ter jogado (a rodada anterior) antes da gente, mas temos que encarar.
Enquanto isso, o Newcastle faz um campeonato fraco, ocupa a 13º posição e não briga por mais nada na competição. Após ter um bom reinício de Premier League, a equipe voltou a fracassar e já são três jogos consecutivos sem vitórias e sucessivos tropeços contra time da parte debaixo da tabela.

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