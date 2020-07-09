Tottenham empata fora de casa no Inglês; Richarlison marca e evita derrota do Everton

Crédito: RICHARD HEATHCOTE / AFP

Pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham visitou o Bournemouth, mas em um dia pouco inspirado e em um jogo muito fraco, as equipes empataram em 0 a 0. Resultado ruim para ambos, já que os Spurs não se aproximam da zona de classificação para a Liga Europa e o donos da casa não chegam perto de sair do Z-3.

O Tottenham até teve a bola na maior parte do tempo, mas o time de José Mourinho em nenhum momento conseguia propor o jogo com efetividade. Os londrinos terminaram o jogo com oito finalizações, mas nenhum chute foi no alvo.

Nos minutos finais, o Tottenham ainda se livrou do pior. Quase nos acréscimos da partida, o Bournemouth chegou a balançar as redes com Callum Wilsom, mas a arbitragem, com o auxílio do VAR, anulou, pois a bola bateu na mão de King.

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