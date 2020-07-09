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Tottenham empata fora de casa no Inglês; Richarlison marca e evita derrota do Everton

Time de Londres joga mal e não consegue furar defesa do, até então, vice-lanterna da competição. Richarlison brilha mais uma vez na Premier League...
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Publicado em 

09 jul 2020 às 19:24

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 19:24

Crédito: RICHARD HEATHCOTE / AFP
Pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham visitou o Bournemouth, mas em um dia pouco inspirado e em um jogo muito fraco, as equipes empataram em 0 a 0. Resultado ruim para ambos, já que os Spurs não se aproximam da zona de classificação para a Liga Europa e o donos da casa não chegam perto de sair do Z-3.
O Tottenham até teve a bola na maior parte do tempo, mas o time de José Mourinho em nenhum momento conseguia propor o jogo com efetividade. Os londrinos terminaram o jogo com oito finalizações, mas nenhum chute foi no alvo.
Nos minutos finais, o Tottenham ainda se livrou do pior. Quase nos acréscimos da partida, o Bournemouth chegou a balançar as redes com Callum Wilsom, mas a arbitragem, com o auxílio do VAR, anulou, pois a bola bateu na mão de King.
+ VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
O Southampton abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, em um lance meio estranho. Após bela jogada pelo meio, Stuart Armstrong tentou finalizar, mas pegou mal na bola, que sobrou para Ings. Ele driblou Pickford e marcou. No finalzinho do primeiro tempo, Digne lançou para Richarlison do meio-campo, e o brasileiro dominou bonito e encobriu o goleiro para empatar o jogo.

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