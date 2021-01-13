Tottenham empata com o Fulham e perde a chance de colar na liderança

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Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham teve a sua chance de encostar na ponta da tabela, mas ficou para trás após empatar em casa por 1 a 1 com o Fulham, nesta quarta-feira. Com o resultado, os Spurs chegaram 30 pontos e estão em sexto lugar. Kane abriu o placar para os londrinos, enquanto Cavaleiro deixou tudo igual.

O Tottenham ainda pode chegar na liderança? Veja a tabela da Premier LeagueBUSCA PELA LIDERANÇAO confronto, que havia sido adiado três horas antes do apito inicial no dia 30 de dezembro, tinha um Tottenham com invencibilidade de cinco partidas e um José Mourinho sedento pela liderança da Premier League. A hora de encostar nos líderes era agora, visto que a vitória levaria os Spurs aos 32 pontos, apenas quatro a menos que o líder Manchester United, empatando com o Manchester City, terceiro colocado.​KANE ARTILHEIROO Tottenham começou melhor, e abriu o placar com Harry Kane aos 25 do primeiro tempo após um belo cruzamento do lateral espanhol Sergio Reguilón, indicando que a vitória chegaria sem perigos para o time da casa. O Fulham ainda pressionava, mas não com perigo suficiente para assustar os Spurs.

TROPEÇOCom um ritmo menos intenso na segunda etapa, o Fulham aproveitou para criar mais chances, até o ala Kenny Tete encontrar Ivan Cavaleiro na área para acertar um cabeceio forte nas redes do Tottenham, deixando tudo igual em Londres.

VAR APAGA AS LUZESA última gota de esperança do Tottenham secou quando, aos 44 do segundo tempo, Sergio Reguilón marcou para deixar o time da casa na frente do placar, mas o árbitro de vídeo corretamente anulou o gol.