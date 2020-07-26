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Tottenham empata com o Crystal Palace e garante vaga na Liga Europa

Time de José Mourinho conta com derrota do Wolverhamton para se classificar ao torneio internacional. Arsenal vence o Watford, que está rebaixado para a segunda divisão...
LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 17:52

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 17:52

Crédito: WARREN LITTLE / AFP
O Tottenham jogará a próxima edição da Liga Europa. Neste domingo, na última rodada do Campeonato Inglês, o time de José Mourinho visitou o Crystal Palace e as equipes empataram em 1 a 1. Com a derrota do Wolverhampton para o Chelsea, os Spurs garantem vaga no torneio internacional.
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PASSOU O FURACÃOO atacante Harry Kane novamente deixou sua marca. Aos 12 minutos, o meia argentino Giovani Lo Celso disputou bola na intermediária, ganhou da marcação, e entregou para o camisa 10. Kane limpou a marcação e bateu forte, no canto, sem chances para o goleiro do Crystal Palace, Vicente Guaita.
BOBEIRA DA MARCAÇÃOO Crystal Palace chegou ao gol de empate no início do segundo tempo, aos seis minutos, com o meia Jeffrey Schlupp. Após cobrança de escanteio na segunda trave, o zagueiro Scott Dann escorou de cabeça para o meio da área e Jordan Ayew tentou bater de primeira. O camisa 9 pegou mal na bola, que sobrou para Schlupp, livre na área, bater forte.
O time de Arteta agora se prepara para a final da Copa da Inglaterra, no próximo sábado, dia 1º de agosto, contra o rival Chelsea. O jogo acontecerá em Wembley. Caso o time vermelho vença, garantirá vaga na Liga Europa.

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