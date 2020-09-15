Tottenham é o favorito para contratar Gareth Bale

O futuro de Gareth Bale pode estar no passado. De acordo com a "ESPN", o Tottenham é o favorito para contratar o atacante galês. O time de José Mourinho superou o Manchester United na corrida pelo jogador.José Mourinho está insistindo para que Levy, dono dos Spurs, contrate reforços. Bale é um pedido do treinador, que já o queria na época em que treinava o Manchester United.
Antes de se transferir para o Real Madrid em 2013, Bale atuou por sete anos no Tottenham. Ele participou de 203 partidas, marcou 56 gols e deu 58 assistências.