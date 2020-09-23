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futebol

Tottenham e Milan buscam dar mais um passo rumo à Liga Europa

Equipes tradicionais irão enfrentar times desconhecidos na terceira fase eliminatória da Liga Europa. Sonho dos grandes times é conseguir vaga na fase de grupos do torneio...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 13:20

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 13:20
Crédito: Milan contou com boa atuação de Ibrahimovic para superar fase anterior (Divulgação/Milan
O Tottenham entra em campo novamente pela terceira rodada eliminatória da Liga Europa e enfrenta o Shkendija, da Macedônia, nesta quinta-feira, às 15h (horário de Brasília). O técnico José Mourinho ainda não conta com Bale e Reguilón para o duelo, mas conta com Dele Alli. Apesar do favoritismo, o português prega cautela.
- Eu tenho muita experiência, joguei uma Liga Europa recentemente e sei que esses times que ninguém conhece podem ser muito perigosos. Eles são muito melhores do que eram há 10, 15 anos e da mesma forma que foi difícil contra o Lokomotiv Plovdiv, estou pronto para encontrar dificuldade na Macedônia
O Milan também entra em campo e recebe o Bodoe/Glimt às 15h30 (horário de Brasília). Após um bom início no Campeonato Italiano, o treinador Stefano Pioli mostra confiança no trabalho que está sendo feito na equipe.
- Tanto o coletivo quanto o individual cresceram e é consequência do trabalho que estamos fazendo. Não gosto de pensar que temos tudo a perder. Temos que colocar em campo o que sentimos durante a semana com muita atenção e determinação. Eles têm pontas rápidos, mas deixam espaços e temos que usá-los.
Confira outros jogos:​Besiktas x Rio Ave - 14h (de Brasília)Galatasaray x Hajduk Split - 15h (de Brasília)Wolfsburg x Desna - 15h15 (de Brasília)Willem II x Rangers - 16h (de Brasília)Sporting x Aberdeen - 16h (de Brasília)

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