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futebol

Tottenham e Milan buscam confirmar favoritismo na Liga Europa

Equipe inglesa enfrenta Maccabi Haifa após apenas um dia de descanso desde o último jogo, enquanto italianos viajam para duelar contra o Rio Ave pela fase de grupos do torneio...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 12:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 12:52
Crédito: Tottenham quer manter bom momento na competição europeia (Robert ATANASOVSKI / AFP
O Tottenham encara o Maccabi Haifa pela última fase eliminatórias da Liga Europa antes da fase de grupos nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), com apenas um dia de descanso após o time de José Mourinho duelar contra o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa. Apesar do desfalque confirmado de Son, o português fez questão de valorizar a competição continental e a importância de uma vitória contra a equipe de Israel.
- Ir para a fase de grupos da Liga Europa nos dá uma quantidade importante de dinheiro. E esportivamente é uma competição muito difícil, muitos jogos, muitas viagens. Nós estamos motivados para tentar vencer. Há muitos times bons, outros irão chegar após a fase de grupos da Liga dos Campeões. Esses jogos eliminatórios são muito perigosos por serem partidas únicas e temos que vencer amanhã em casa.
O Milan irá viajar para portugal para enfrentar o Rio Ave nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília). O time português foi uma das surpresas do campeonato nacional na última temporada, mas que vive um momento irregular após a saída de Carlos Carvalhal. Stefano Pioli, técnico rossonero, afirmou que pretende jogar de forma ofensiva e sair na frente do placar.
- Esta é uma oportunidade para o crescimento da equipe, temos que demonstrar nossa qualidade diante de um adversário difícil, uma equipe técnica. Tentaremos ser agressivos. Eles devem querer liderar a posse de bola e temos que evitar isso. O Rio Ave é mais forte do que nosso adversário anterior. O nome Milan carrega sempre muita responsabilidade.
Confira outras partidas da Liga Europa:​Cluj x KuPS - 12h30 (horário de Brasília)Malmo x Granada - 14h (horário de Brasília)Charleroi x Lech - 14h (horário de Brasília)Rosenborg x PSV - 14h (horário de Brasília)Dínamo Zagreb x Flora - 14h (horário de Brasília)Ararat-Armenia x Estrela Vermelha - 14h (horário de Brasília)Slovan Liberec x APOEL - 14h (horário de Brasília)Standard Liège x Videoton - 15h (horário de Brasília)Dínamo Brest x Ludogorets - 15h (horário de Brasília)Copenhague x Rijeka - 15h (horário de Brasília)Légia Varsóvia x Qarabag - 15h (horário de Brasília)Dundalk x KÍ - 15h30 (horário de Brasília)Young Boys x Tirania - 15h30 (horário de Brasília)Basel x CSKA Sofia - 15h30 (horário de Brasília)AEK Athenas x Wolfsburg - 15h45 (horário de Brasília)Rangers x Galatasaray - 15h45 (horário de Brasília)Sporting x LASK - 16h (horário de Brasília)

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