Tottenham e Milan buscam confirmar favoritismo na Liga Europa

Crédito: Tottenham quer manter bom momento na competição europeia (Robert ATANASOVSKI / AFP

O Tottenham encara o Maccabi Haifa pela última fase eliminatórias da Liga Europa antes da fase de grupos nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), com apenas um dia de descanso após o time de José Mourinho duelar contra o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa. Apesar do desfalque confirmado de Son, o português fez questão de valorizar a competição continental e a importância de uma vitória contra a equipe de Israel.

- Ir para a fase de grupos da Liga Europa nos dá uma quantidade importante de dinheiro. E esportivamente é uma competição muito difícil, muitos jogos, muitas viagens. Nós estamos motivados para tentar vencer. Há muitos times bons, outros irão chegar após a fase de grupos da Liga dos Campeões. Esses jogos eliminatórios são muito perigosos por serem partidas únicas e temos que vencer amanhã em casa.

O Milan irá viajar para portugal para enfrentar o Rio Ave nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília). O time português foi uma das surpresas do campeonato nacional na última temporada, mas que vive um momento irregular após a saída de Carlos Carvalhal. Stefano Pioli, técnico rossonero, afirmou que pretende jogar de forma ofensiva e sair na frente do placar.

- Esta é uma oportunidade para o crescimento da equipe, temos que demonstrar nossa qualidade diante de um adversário difícil, uma equipe técnica. Tentaremos ser agressivos. Eles devem querer liderar a posse de bola e temos que evitar isso. O Rio Ave é mais forte do que nosso adversário anterior. O nome Milan carrega sempre muita responsabilidade.