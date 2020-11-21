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futebol

Tottenham é letal, aproveita falhas do Manchester City, e vence pelo Inglês

Time de José Mourinho aproveita os erros de marcação da equipe de Pep Guardiola e consegue importantes três pontos para dormir na ponta da tabela neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 16:21

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 16:21

Crédito: NEIL HALL / POOL / AFP
Deu Mourinho contra Guardiola. No clássico entre Tottenham e Manchester City, os Spurs venceram os Sky Blues por 2 a 0 neste sábado. Em jogo realizado no Tottenham Hotspur Stadium, Son e Lo Celso marcaram os gols que fazem os londrinos dormirem na liderança.
+ Veja a tabela da Premier LeagueSEMPRE ELEMal começou a partida e o Tottenham já estava abrindo o placar. Aos quatro minutos, Ndombélé achou lindo lançamento para o sul-coreano Son, que entrou nas costas da marcação, e bateu na saída do brasileiro Ederson para fazer 1 a 0.
POUCA EFICIÊNCIAPressionado com o placar adverso, o Manchester City se lançou ao ataque em busca do gol de empate. O time de Guardiola ficou com a bola, rondou a área de Lloris, mas não foi eficiente. O zagueiro Laporte chegou a mandar a bola para o fundo das redes, mas o lance foi anulado porque Gabriel Jesus usou a mão no domínio.
DEDO DO TREINADORAos 19 minutos do segundo tempo, José Mourinho colocou Giovani Lo Celso no lugar de Ndombélé. E no primeiro toque do argentino na bola, os Spurs ampliaram o marcador. Após erro de Mahrez e Walker no ataque, o time de Londres armou rápido contra-ataque e Kane achou o camisa 18 entrando no espaço que o lateral-direito do City deixou. Com calma, o meia fez o segundo.
PANORAMA E SEQUÊNCIACom a vitória, o Tottenham assume momentaneamente a liderança do Campeonato Inglês, com 20 pontos. O Manchester City permanece com 12 pontos, na décima colocação. Os dois clubes voltam a campo pela Premier League no próximo fim de semana, mas antes têm duelos por Liga dos Campeões e Liga Europa.​

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