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Tottenham e Leicester lutam por vagas em ligas europeias

Foxes querem garantir permanência no G-4 para chegar na próxima Liga dos Campeões, enquanto time de José Mourinho só pode brigar por vaga de Liga Europa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2020 às 15:34

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 15:34

Crédito: AFP
O Tottenham recebe o Leicester neste domingo, às 12h (horário de Brasília), para uma partida decisiva do Campeonato Inglês. O time comandado por José Mourinho faz seus últimos esforços para buscar uma classificação para a Liga Europa, enquanto os Foxes tentam se segurar no G-4 para garantir participação na próxima edição da Liga dos Campeões.
O treinador português tenta motivar os seus atletas para seguirem firme no objetivo de disputarem uma competição europeia na próxima época.
- Eu quero motivar os meus jogadores e me motivar também. Não quero que meus atletas se decepcionem com o fato de não jogarmos a Liga dos Campeões. Quero que eles relaxem, pois temos um grande objetivo.
Por outro lado, os visitantes vivem um momento turbulento na competição apesar da última grande vitória contra o Sheffield United. O técnico Brendan Rodgers também mantém entusiasmo a respeito da campanha de seu time, mas quer permanecer no G-4 até o fim.
- Estabelecemos metas a serem alcançadas, mas trata-se do nosso padrão. Se você olhar para o nosso último desempenho, jogando contra um time com três resultados excelentes, trouxe de volta o nível que mostramos na temporada. O Tottenham tem um treinador de classe mundial e jogadores de destaque. Estaremos prontos para um jogo difícil.
Além deste confronto, o Bournemouth recebe o Southampton também no domingo, às 10h (horário de Brasília), e busca fugir da zona de rebaixamento. Caso vença, o time empata em número de pontos com o Watford, primeira equipe fora da degola, e estará mais próxima de alcançar a permanência na primeira divisão.

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