Tottenham e Leicester lutam por vagas em ligas europeias

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O Tottenham recebe o Leicester neste domingo, às 12h (horário de Brasília), para uma partida decisiva do Campeonato Inglês. O time comandado por José Mourinho faz seus últimos esforços para buscar uma classificação para a Liga Europa, enquanto os Foxes tentam se segurar no G-4 para garantir participação na próxima edição da Liga dos Campeões.

O treinador português tenta motivar os seus atletas para seguirem firme no objetivo de disputarem uma competição europeia na próxima época.

- Eu quero motivar os meus jogadores e me motivar também. Não quero que meus atletas se decepcionem com o fato de não jogarmos a Liga dos Campeões. Quero que eles relaxem, pois temos um grande objetivo.

Por outro lado, os visitantes vivem um momento turbulento na competição apesar da última grande vitória contra o Sheffield United. O técnico Brendan Rodgers também mantém entusiasmo a respeito da campanha de seu time, mas quer permanecer no G-4 até o fim.

- Estabelecemos metas a serem alcançadas, mas trata-se do nosso padrão. Se você olhar para o nosso último desempenho, jogando contra um time com três resultados excelentes, trouxe de volta o nível que mostramos na temporada. O Tottenham tem um treinador de classe mundial e jogadores de destaque. Estaremos prontos para um jogo difícil.